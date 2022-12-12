Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính
  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính

MonitorMàn hình chơi game

272E1GAEZ/74

5

| (2) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Tăng tốc

Màn hình chơi game dòng E của Philips hiển thị hoàn hảo từ mọi hướng, mang lại trải nghiệm chơi game không bị rách hình. Công nghệ đồng bộ hóa, tốc độ làm mới nhanh 165Hz và 1ms mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà dù chơi game hay xem phim.

Xem tất cả lợi ích

để có lợi thế lớn

Tăng tốc

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.

Tần số quét 165Hz cho hình ảnh rực rỡ, siêu mượt

Tần số quét 165Hz cho hình ảnh rực rỡ, siêu mượt

Bạn chơi những tựa game đối kháng gay cấn. Bạn cần một màn hình hiển thị hình ảnh siêu mượt, không giật lag. Màn hình Philips này làm mới hình ảnh trên màn hình lên đến 165 lần mỗi giây, nhanh hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch trông như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến bạn khó ngắm bắn. Với tốc độ khung hình 165Hz, bạn sẽ thấy được những khung hình quan trọng còn thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ địch siêu mượt để có thể dễ dàng nhắm mục tiêu. Với độ trễ đầu vào cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này là người bạn đồng hành hoàn hảo khi chơi game

Phản hồi nhanh 1ms (MPRT) cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

Phản hồi nhanh 1ms (MPRT) cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

MPRT (thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động) là cách mô tả thời gian phản hồi trực quan hơn, đề cập trực tiếp đến khoảng thời gian chuyển từ hình ảnh nhiễu, mờ sang hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Màn hình chơi game Philips với MPRT 1 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ do chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác hơn để nâng cao trải nghiệm chơi game. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

2

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

12/12/2022

Australia

Australia

The Monitor is incredible

I chose to put five stars for my review as it is a great gaming monitor for me and is the best monitor I have ever used. I love the instant refresh rate, I would recommend this monitor to everyone interested in a great gaming experiance

Ưu điểm

Refresh-rate and resolution

Khuyết điểm

Non-existant

Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor

Ngày Sử Dụng 2021-12-11

Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor

Ngày Sử Dụng 2021-12-11

23/11/2021

Singapore

Singapore

Excellent product worth to buy!

Very good. Use the DP cable and went up to 165 Hz.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  2. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.

  3. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  4. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  5. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  6. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.