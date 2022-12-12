Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
272E1GAEZ/74
Tăng tốc
Màn hình chơi game dòng E của Philips hiển thị hoàn hảo từ mọi hướng, mang lại trải nghiệm chơi game không bị rách hình. Công nghệ đồng bộ hóa, tốc độ làm mới nhanh 165Hz và 1ms mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà dù chơi game hay xem phim.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.
Bạn chơi những tựa game đối kháng gay cấn. Bạn cần một màn hình hiển thị hình ảnh siêu mượt, không giật lag. Màn hình Philips này làm mới hình ảnh trên màn hình lên đến 165 lần mỗi giây, nhanh hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch trông như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến bạn khó ngắm bắn. Với tốc độ khung hình 165Hz, bạn sẽ thấy được những khung hình quan trọng còn thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ địch siêu mượt để có thể dễ dàng nhắm mục tiêu. Với độ trễ đầu vào cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này là người bạn đồng hành hoàn hảo khi chơi game
MPRT (thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động) là cách mô tả thời gian phản hồi trực quan hơn, đề cập trực tiếp đến khoảng thời gian chuyển từ hình ảnh nhiễu, mờ sang hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Màn hình chơi game Philips với MPRT 1 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ do chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác hơn để nâng cao trải nghiệm chơi game. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
5.0
trên 5
2
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
LeBronJilhames
12/12/2022
Australia
The Monitor is incredible
I chose to put five stars for my review as it is a great gaming monitor for me and is the best monitor I have ever used. I love the instant refresh rate, I would recommend this monitor to everyone interested in a great gaming experiance
Ưu điểm
Refresh-rate and resolution
Khuyết điểm
Non-existant
Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor
Ngày Sử Dụng 2021-12-11
Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor
Ngày Sử Dụng 2021-12-11
23/11/2021
Singapore
Excellent product worth to buy!
Very good. Use the DP cable and went up to 165 Hz.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 272E1GAEZ Gaming monitor
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.