Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
25M3N3240P/69
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Evnia Fast IPS này cung cấp khả năng chơi game mượt mà với tốc độ làm mới 280Hz có thể ép xung đáng kinh ngạc trong khi vẫn tạo ra hình ảnh HDR 400 chất lượng cao. Game thủ cũng có thể xác định mục tiêu dễ dàng hơn với tính năng Smart Crosshair của màn hình này.
Evnia 3000
24,5" (62,23cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Philips Evnia cung cấp tốc độ làm mới 280Hz có thể ép xung, đưa trải nghiệm chơi game của bạn lên một tầm cao mới. Độ trễ đầu vào thấp kết hợp với công nghệ tốc độ làm mới thay đổi mang đến cho bạn lợi thế chơi game đồng bộ. Ngoài ra, tấm nền góc nhìn rộng với độ phân giải cao của chúng tôi mang đến trải nghiệm chơi game chân thực với độ chính xác màu sắc vượt trội. Hãy tập trung vào những điều quan trọng vì chân đế có thể điều chỉnh mang lại sự thoải mái mà bạn xứng đáng có được và công nghệ không nháy hình giúp bạn xem dễ dàng, để bạn tiếp tục chơi game mà không phải lo lắng về sức khỏe.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Tính năng này được thiết kế cho các game hành động. Tấm nền này không chỉ cho phép chơi game hầu như không bị mờ mà còn kết hợp tốt với tốc độ khung hình cao để đảm bảo mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro liên quan. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.