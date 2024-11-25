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  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nhãn hiệu suất năng lượng
    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
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  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

Gaming MonitorMàn hình chơi game Full HD

25M2N3200W/01

Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

Chơi game “mượt” là ưu tiên hàng đầu của mọi game thủ. Màn hình này có tốc độ làm mới 240Hz và màn hình Full HD 16:9 để bạn có thể chơi trò chơi ở tốc độ thời gian thực cùng với hình ảnh sắc nét và chi tiết.

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Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

  • Evnia 3000

  • 25 (đường chéo 24,5" / 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 240 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 240 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Với màn hình Philips 240 Hz, các chuỗi hành động trong trò chơi trông không bị rung và không có bóng mờ. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.

Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

Màn hình Philips Evnia với thời gian phản hồi MBR thông minh 0,5 ms giúp loại bỏ một cách hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian giữa các thiết bị tới màn hình

Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian trôi qua giữa lúc thực hiện một hành động bằng các thiết bị được kết nối và lúc bạn thấy kết quả hiển thị trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian từ khi bạn nhập lệnh từ thiết bị đến màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi Video đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng với những ai chơi các game cạnh tranh nhịp độ cao.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.

  4. MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.

  5. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  6. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  7. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.