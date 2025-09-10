Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
24M2N3200PF/71
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Fast IPS 24 inch này mang đến hình ảnh sắc nét cho trải nghiệm chơi game. Với tần số quét ép xung lên đến 260Hz và thời gian phản hồi Smart MBR 0,3 ms, bạn có thể kỳ vọng hình ảnh rõ nét và trải nghiệm gaming mượt mà, chất lượng cao toàn diện.
Evnia 3000
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Khi chơi những trò chơi hành động hấp dẫn và kịch tính nhất, Philips Evnia mang đến tần số quét 260 Hz có thể ép xung, nâng cao trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt với các trò chơi có nhịp độ nhanh như FPS và đua xe, màn hình mang lại chuyển động vượt trội cùng hình ảnh rõ nét. Bạn sẽ cảm nhận được độ nhập vai sâu hơn và cảm giác sống động trong trò chơi.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Độ tuân thủ ánh sáng xanh thấp: Tỷ lệ ánh sáng phát xạ màn hình trong phạm vi từ 415 - 455 nm đến phát xạ màn hình trong phạm vi 400 - 500 nm phải nhỏ hơn 50%.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.
Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro liên quan. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.