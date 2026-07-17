Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
24M2N3200NF/00
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình IPS 24 inch mang đến hình ảnh sắc nét để chơi game. Với tốc độ làm mới 144Hz và Smart MBR 0,5ms, bạn có thể mong đợi hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game toàn diện chất lượng cao.
Evnia 3000
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian trôi qua giữa lúc thực hiện một hành động bằng các thiết bị được kết nối và lúc bạn thấy kết quả hiển thị trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm độ trễ thời gian từ khi bạn nhập lệnh từ thiết bị đến màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi Video đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng với những ai chơi các game cạnh tranh nhịp độ cao.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
k2rkz
17/07/2026
日本
背面デザインがカッコいい！
画一的なディスプレイのデザインで、背面をちゃんとデザインしているので購入しました。 多面カットなデザインで無地なので、インテリアに溶け込ませやすいです。
Đánh giá này được thực hiện cho Fast IPS Gaming monitor 24M2N3201A フル HD ゲーミングモニター
Date of Use 2026-07-17
Đánh giá này được thực hiện cho Fast IPS Gaming monitor 24M2N3201A フル HD ゲーミングモニター
Date of Use 2026-07-17
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.