Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
24M2N2500NF/71
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Fast IPS 24 inch mang đến hình ảnh sắc nét để chơi game. Với tốc độ làm mới 144Hz và Smart MBR 0,5ms, bạn có thể mong đợi hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game toàn diện chất lượng cao.
Evnia 2000
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Bạn chơi game căng thẳng, mang tính cạnh tranh. Bạn đòi hỏi một Display với hình ảnh siêu mượt, không độ trễ. Display Philips này vẽ lại hình ảnh trên màn hình lên đến 144Hz, tức nhanh hơn hiệu quả 2,4 lần so với một Display tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến chúng trở thành mục tiêu khó bắn trúng. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn có được những khung hình quan trọng bị thiếu trên màn hình, thể hiện chuyển động của kẻ địch siêu mượt để bạn dễ dàng ngắm bắn. Với Low input lag cực thấp và không bị xé hình, Display Philips này là người bạn đồng hành chơi game hoàn hảo của bạn.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
k2rkz
17/07/2026
日本
背面デザインがカッコいい！
画一的なディスプレイのデザインで、背面をちゃんとデザインしているので購入しました。 多面カットなデザインで無地なので、インテリアに溶け込ませやすいです。
Đánh giá này được thực hiện cho Fast IPS Gaming monitor 24M2N3201A フル HD ゲーミングモニター
Ngày Sử Dụng 2026-07-17
Đánh giá này được thực hiện cho Fast IPS Gaming monitor 24M2N3201A フル HD ゲーミングモニター
Ngày Sử Dụng 2026-07-17
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
Xin lưu ý rằng tính năng độ trễ đầu vào thấp được bật vĩnh viễn và không thể tắt được.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.