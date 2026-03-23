Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
24M2N2200PK/71
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình chơi game Evnia 24 inch này mang lại trải nghiệm chơi game cực mượt với tần số quét có thể ép xung lên 260Hz, đồng thời tấm nền Low Blue Light với phân cực tròn giúp giảm mỏi mắt khi chơi lâu.
Evnia 2000
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Khi chơi những trò chơi hành động hấp dẫn và kịch tính nhất, Philips Evnia mang đến tần số quét 260 Hz có thể ép xung, nâng cao trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt với các trò chơi có nhịp độ nhanh như FPS và đua xe, màn hình mang lại chuyển động vượt trội cùng hình ảnh rõ nét. Bạn sẽ cảm nhận được độ nhập vai sâu hơn và cảm giác sống động trong trò chơi.
Độ trễ đầu vào là khoảng thời gian từ lúc thực hiện một thao tác bằng thiết bị được kết nối đến khi thấy kết quả trên màn hình. Độ trễ đầu vào thấp rút ngắn thời gian trì hoãn từ khi nhập lệnh trên thiết bị đến khi lệnh hiển thị trên màn hình, cải thiện đáng kể trải nghiệm chơi các trò chơi điện tử đòi hỏi phản xạ nhanh, đặc biệt quan trọng đối với người chơi các trò chơi cạnh tranh có nhịp độ nhanh.
Màn hình Philips với Smart MBR 0.3 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe hình và nhòe chuyển động, mang đến hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động tốc độ cao và chuyển cảnh kịch tính sẽ được tái hiện mượt mà. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
Độ bao phủ màu DCI-P3 dựa trên CIE1976, Độ bao phủ màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.
Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.