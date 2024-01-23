Tần số quét 165Hz cho hình ảnh rực rỡ, siêu mượt

Bạn chơi những tựa game đối kháng gay cấn. Bạn cần một màn hình hiển thị hình ảnh siêu mượt, không giật lag. Màn hình Philips này làm mới hình ảnh trên màn hình lên đến 165 lần mỗi giây, nhanh hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch trông như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến bạn khó ngắm bắn. Với tốc độ khung hình 165Hz, bạn sẽ thấy được những khung hình quan trọng còn thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ địch siêu mượt để có thể dễ dàng nhắm mục tiêu. Với độ trễ đầu vào cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này là người bạn đồng hành hoàn hảo khi chơi game