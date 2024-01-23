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Gaming MonitorMàn hình chơi game Full HD

24M1N3200ZS/01

Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới

Màn hình chơi game này của Philips là một màn hình toàn diện tuyệt vời dành cho các game PC hành động gay cấn. Công nghệ Sync, tốc độ làm mới 165Hz và thời gian phản hồi 1 mili giây mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà. Màn hình gần như không viền với công nghệ Ultra Wide-Color nâng cao trải nghiệm hình ảnh sống động.

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Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới

  • Evnia 3000

  • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

Tần số quét 165Hz cho hình ảnh rực rỡ, siêu mượt

Tần số quét 165Hz cho hình ảnh rực rỡ, siêu mượt

Bạn chơi những tựa game đối kháng gay cấn. Bạn cần một màn hình hiển thị hình ảnh siêu mượt, không giật lag. Màn hình Philips này làm mới hình ảnh trên màn hình lên đến 165 lần mỗi giây, nhanh hơn đáng kể so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch trông như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến bạn khó ngắm bắn. Với tốc độ khung hình 165Hz, bạn sẽ thấy được những khung hình quan trọng còn thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ địch siêu mượt để có thể dễ dàng nhắm mục tiêu. Với độ trễ đầu vào cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này là người bạn đồng hành hoàn hảo khi chơi game

Phản hồi nhanh 1ms (MPRT) cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

Phản hồi nhanh 1ms (MPRT) cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

MPRT (thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động) là cách mô tả thời gian phản hồi trực quan hơn, đề cập trực tiếp đến khoảng thời gian chuyển từ hình ảnh nhiễu, mờ sang hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Màn hình chơi game Philips với MPRT 1 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ do chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác hơn để nâng cao trải nghiệm chơi game. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.

  2. Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.

  3. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  4. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  5. MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.

  6. MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.

  7. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  8. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  9. Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

  11. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.