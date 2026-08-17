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MonitorMàn hình LCD Full HD

24E2G2200/71

3.9

| (9) Đánh giá | 86% khuyên dùng sản phẩm này

Được trang bị đầy đủ cho mọi tác vụ

Màn hình này được trang bị nhiều tính năng giúp bạn chiếm ưu thế trong mọi cuộc cạnh tranh. Độ phân giải Full HD, tần số quét 180Hz có thể ép xung và MPRT 0.5ms mang đến hình ảnh sắc nét cùng trải nghiệm chơi game siêu mượt.

Xem tất cả lợi ích

Được trang bị đầy đủ cho mọi tác vụ

  • Dòng 2000

  • 24 (đường chéo 23.8" / 60.5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu như mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét vượt trội với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng nhất quán mọi lúc.

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh sắc nét, chi tiết

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh sắc nét, chi tiết

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Các màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn mong đợi nhiều hơn. Màn hình này có Độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp với độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, hãy kỳ vọng một hình ảnh sống động như thật.

SmartContrast cho chi tiết mức độ đen sâu

SmartContrast cho chi tiết mức độ đen sâu

SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.9

trên 5

9

Đánh giá

86%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2

17/08/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Good clear images and great size

I really needed a larger monitor. I had been using a much smaller Philips which was around 9 or 10 years old and still working well. I do a lot of work with spreadsheets and find that when you are working with two or more you really need a larger device. The 27 inch screen certainly delivers on clarity and image size.

Ưu điểm

Great resolution and overall screen size

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-07-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-07-24

23/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Extremely good value for money

This monitor was great value for money. We just wanted something cheap to be able to easily see 2-3 documents side by side instead of making do with a 13” laptop screen and we have been extremely impressed with this monitor. Easy to set up and use.

Ưu điểm

Cost effective, easy setup and great images

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-22

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-22

02/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Great monitor

Very good value for money. Very happy with the monitor, lovely clear picture. Perfect size for my area.

Ưu điểm

Great picture, good size

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-02

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-02

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Giá trị thời gian phản hồi tương đương SmartResponse

  2. MPRT điều chỉnh độ sáng để giảm hiện tượng nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng khi MPRT đang bật. Để giảm nhòe do chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với tần số quét màn hình, điều này có thể gây ra thay đổi độ sáng dễ nhận thấy.

  3. MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Việc bật MPRT có thể khiến màn hình nhấp nháy rõ rệt. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game.

  4. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  5. Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.