Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
24E2G2200/71
Được trang bị đầy đủ cho mọi tác vụ
Màn hình này được trang bị nhiều tính năng giúp bạn chiếm ưu thế trong mọi cuộc cạnh tranh. Độ phân giải Full HD, tần số quét 180Hz có thể ép xung và MPRT 0.5ms mang đến hình ảnh sắc nét cùng trải nghiệm chơi game siêu mượt.
Dòng 2000
24 (đường chéo 23.8" / 60.5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu như mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét vượt trội với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng nhất quán mọi lúc.
Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Các màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn mong đợi nhiều hơn. Màn hình này có Độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp với độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, hãy kỳ vọng một hình ảnh sống động như thật.
SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.
3.9
trên 5
9
Đánh giá
86%
khuyên dùng sản phẩm này
SinbadM
17/08/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Good clear images and great size
I really needed a larger monitor. I had been using a much smaller Philips which was around 9 or 10 years old and still working well. I do a lot of work with spreadsheets and find that when you are working with two or more you really need a larger device. The 27 inch screen certainly delivers on clarity and image size.
Ưu điểm
Great resolution and overall screen size
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-07-24
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-07-24
Gov04
23/01/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Extremely good value for money
This monitor was great value for money. We just wanted something cheap to be able to easily see 2-3 documents side by side instead of making do with a 13” laptop screen and we have been extremely impressed with this monitor. Easy to set up and use.
Ưu điểm
Cost effective, easy setup and great images
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-22
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-22
Zupa
02/01/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Great monitor
Very good value for money. Very happy with the monitor, lovely clear picture. Perfect size for my area.
Ưu điểm
Great picture, good size
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-02
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-02
Giá trị thời gian phản hồi tương đương SmartResponse
MPRT điều chỉnh độ sáng để giảm hiện tượng nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng khi MPRT đang bật. Để giảm nhòe do chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với tần số quét màn hình, điều này có thể gây ra thay đổi độ sáng dễ nhận thấy.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Việc bật MPRT có thể khiến màn hình nhấp nháy rõ rệt. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.