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MonitorMàn hình LCD Full HD

24E1N1100D/74

4

| (1) Đánh giá

Làm việc đầy phong cách

Màn hình 24 inch này có mọi thứ bạn cần để tạo nên một không gian làm việc hiệu quả. Với các tính năng như độ phân giải Full HD 1920 x 1080, chế độ LowBlue và tốc độ làm mới 100Hz, người dùng sẽ có được trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao khi làm việc.

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Làm việc đầy phong cách

  • Dòng 1000

  • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.

Phản hồi nhanh 1ms (MPRT) cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

Phản hồi nhanh 1ms (MPRT) cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà

MPRT (thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động) là cách mô tả thời gian phản hồi trực quan hơn, đề cập trực tiếp đến khoảng thời gian chuyển từ hình ảnh nhiễu, mờ sang hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Màn hình chơi game Philips với MPRT 1 ms loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ do chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác hơn để nâng cao trải nghiệm chơi game. Lựa chọn lý tưởng để chơi các trò chơi gay cấn và đòi hỏi phản xạ nhanh.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

1

Đánh giá

5
3
2
1

23/02/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Great value for money screen

Yhe screen is great and resolution and clarity fine but one star less for the screen control and menu options. Just a bit difficult to work with with the control joystick at back of screen. It would have been great with a remote control option.

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100D Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2025-01-22

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100D Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2025-01-22

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.

  4. MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.

  5. Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976

  6. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.

  7. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.