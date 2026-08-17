Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
24E1N1100A/01
Làm việc đầy phong cách
Trải nghiệm năng suất ở chế độ Full HD. Màn hình này được trang bị những tính năng cần thiết cho nơi làm việc như chế độ LowBlue để bảo vệ mắt, công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho hình ảnh chất lượng cao và MPRT 1ms cho hình ảnh sắc nét.
Dòng 1000
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 120 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 120Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.
3.9
trên 5
9
Đánh giá
86%
khuyên dùng sản phẩm này
SinbadM
17/08/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Good clear images and great size
I really needed a larger monitor. I had been using a much smaller Philips which was around 9 or 10 years old and still working well. I do a lot of work with spreadsheets and find that when you are working with two or more you really need a larger device. The 27 inch screen certainly delivers on clarity and image size.
Ưu điểm
Great resolution and overall screen size
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-07-24
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-07-24
Gov04
23/01/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Extremely good value for money
This monitor was great value for money. We just wanted something cheap to be able to easily see 2-3 documents side by side instead of making do with a 13” laptop screen and we have been extremely impressed with this monitor. Easy to set up and use.
Ưu điểm
Cost effective, easy setup and great images
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-22
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-22
Zupa
02/01/2026
Australia
Người mua đã được xác minh
Great monitor
Very good value for money. Very happy with the monitor, lovely clear picture. Perfect size for my area.
Ưu điểm
Great picture, good size
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-02
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2024-12-02
Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.