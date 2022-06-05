Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Chỉ một chữ thôi “Tuyệt vời”
Màn hình E Line 24" tạo điểm nhấn cho không gian làm việc với thiết kế thanh thoát, màn hình hiển thị sắc nét, hình ảnh độ phân giải Quad HD rõ nét và những pha hành động mượt mà thông qua công nghệ AMD FreeSync, tất cả mang đến cho bạn một trải nghiệm xem hoàn hảo.
E Line
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
Công nghệ Ultra Wide-Color mang đến phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Dải màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra sắc xanh lá tự nhiên hơn, sắc đỏ sống động và sắc xanh dương sâu hơn. Công nghệ Ultra Wide-Color mang đến màu sắc sống động và chân thực hơn cho nội dung giải trí đa phương tiện, hình ảnh và cả công việc.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Jamesz
05/06/2022
Singapore
Excellent Display
I have sued it for 2 years and it works perfect. for most of the application and web surfing, the 2k resolution do help to make the view easier.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 245E1S LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2021-06-05
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 245E1S LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2021-06-05
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.