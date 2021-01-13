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Gaming MonitorMàn hình LCD

242M8/74

3.9

| (17) Đánh giá

Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

Đắm chìm trong từng khoảnh khắc với màn hình Momentum. Công nghệ AMD FreeSync™ và tốc độ làm mới nhanh 144Hz cho bạn trải nghiệm giải trí, xem phim, chơi game mượt mà. Màu sắc sống động như thật hơn với công nghệ Ultra Wide-Color.

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Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

  • Momentum

  • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

Tần số quét 144Hz cho hình ảnh siêu mượt và rực rỡ

Tần số quét 144Hz cho hình ảnh siêu mượt và rực rỡ

Bạn chơi game căng thẳng, mang tính cạnh tranh. Bạn đòi hỏi một Display với hình ảnh siêu mượt, không độ trễ. Display Philips này vẽ lại hình ảnh trên màn hình lên đến 144Hz, tức nhanh hơn hiệu quả 2,4 lần so với một Display tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến chúng trở thành mục tiêu khó bắn trúng. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn có được những khung hình quan trọng bị thiếu trên màn hình, thể hiện chuyển động của kẻ địch siêu mượt để bạn dễ dàng ngắm bắn. Với Low input lag cực thấp và không bị xé hình, Display Philips này là người bạn đồng hành chơi game hoàn hảo của bạn.

Chế độ chơi game SmartImage được tối ưu hóa cho game thủ

Chế độ chơi game SmartImage được tối ưu hóa cho game thủ

Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, mang đến cho bạn nhiều tùy chọn. Chế độ "FPS" (bắn súng góc nhìn thứ nhất) cải thiện các cảnh tối trong game, giúp bạn nhìn thấy các vật thể ẩn ở khu vực tối. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc sống động, cùng các tinh chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (chiến thuật thời gian thực) có chế độ SmartFrame đặc biệt, cho phép làm nổi bật một khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước cũng như hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các thiết lập cá nhân tùy chỉnh theo từng trò chơi khác nhau, đảm bảo hiệu năng tốt nhất.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.9

trên 5

17

Đánh giá

13/01/2021

한국

한국

제품 좋아요 오래 쓸 쑤 있을꺼같아요

제품 좋네요 괜찮아요 마감도 괜찮고 처음 배송 왔을때 마감ㄷ 너무 깔끔해서 만족했어요 잘쓰겠습니다

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 275M8 LCD 모니터

Ngày Sử Dụng 2019-01-13

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 275M8 LCD 모니터

Ngày Sử Dụng 2019-01-13

25/12/2020

Malaysia

Malaysia

Amazing gaming monitor

The resolution is so sharp and unbeatable fps for high demanding gaming world.... It's AWESOME !!

Ưu điểm

Responsive refresh rate

Khuyết điểm

Almost perfect

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2020-11-25

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2020-11-25

15/08/2020

Malaysia

Malaysia

Value for money

Excellent screen, sharp image and best for the PC games

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hiệu suất 144Hz, vui lòng trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp cạc của bạn.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  4. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

  6. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.