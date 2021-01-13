Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
242M8/74
Đắm chìm trong từng khoảnh khắc
Đắm chìm trong từng khoảnh khắc với màn hình Momentum. Công nghệ AMD FreeSync™ và tốc độ làm mới nhanh 144Hz cho bạn trải nghiệm giải trí, xem phim, chơi game mượt mà. Màu sắc sống động như thật hơn với công nghệ Ultra Wide-Color.
Momentum
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Bạn chơi game căng thẳng, mang tính cạnh tranh. Bạn đòi hỏi một Display với hình ảnh siêu mượt, không độ trễ. Display Philips này vẽ lại hình ảnh trên màn hình lên đến 144Hz, tức nhanh hơn hiệu quả 2,4 lần so với một Display tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến chúng trở thành mục tiêu khó bắn trúng. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn có được những khung hình quan trọng bị thiếu trên màn hình, thể hiện chuyển động của kẻ địch siêu mượt để bạn dễ dàng ngắm bắn. Với Low input lag cực thấp và không bị xé hình, Display Philips này là người bạn đồng hành chơi game hoàn hảo của bạn.
Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, mang đến cho bạn nhiều tùy chọn. Chế độ "FPS" (bắn súng góc nhìn thứ nhất) cải thiện các cảnh tối trong game, giúp bạn nhìn thấy các vật thể ẩn ở khu vực tối. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc sống động, cùng các tinh chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (chiến thuật thời gian thực) có chế độ SmartFrame đặc biệt, cho phép làm nổi bật một khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước cũng như hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các thiết lập cá nhân tùy chỉnh theo từng trò chơi khác nhau, đảm bảo hiệu năng tốt nhất.
3.9
trên 5
17
Đánh giá
도도도도
13/01/2021
한국
제품 좋아요 오래 쓸 쑤 있을꺼같아요
제품 좋네요 괜찮아요 마감도 괜찮고 처음 배송 왔을때 마감ㄷ 너무 깔끔해서 만족했어요 잘쓰겠습니다
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 275M8 LCD 모니터
Ngày Sử Dụng 2019-01-13
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 275M8 LCD 모니터
Ngày Sử Dụng 2019-01-13
SamKK74
25/12/2020
Malaysia
Amazing gaming monitor
The resolution is so sharp and unbeatable fps for high demanding gaming world.... It's AWESOME !!
Ưu điểm
Responsive refresh rate
Khuyết điểm
Almost perfect
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2020-11-25
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2020-11-25
Cb lee
15/08/2020
Malaysia
Value for money
Excellent screen, sharp image and best for the PC games
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Gaming Monitor 242M8 LCD monitor
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hiệu suất 144Hz, vui lòng trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp cạc của bạn.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.