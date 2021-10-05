Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
242E2F/74
Trải nghiệm màu sắc trung thực, hình ảnh không bị gò bó
Màn hình E Line mới của Philips có đường viền hẹp 4 cạnh và thiết kế quản lý cáp, nâng cao phong cách cho không gian làm việc của bạn. Trải nghiệm hình ảnh Full HD sắc nét, thời gian phản hồi 1ms và công nghệ AMD FreeSync™ để chơi game mượt mà hơn.
E Line
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Việc giảm thiểu viền 4 cạnh trên màn hình hầu như không có khung này mang đến vẻ ngoài tối giản và cung cấp trải nghiệm xem rộng rãi. Nâng cao năng suất của bạn và khiến bạn tập trung vào những hình ảnh sống động với tầm nhìn liền mạch. Tầm nhìn rộng đáng kể mà không bị phân tâm ngay cả khi thiết lập nhiều màn hình ở chế độ xoay.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Với màn hình Philips mới, điều này không còn nữa. Đạt được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.
3.2
trên 5
11
Đánh giá
05/10/2021
日本
Người mua đã được xác minh
2台使用で効率上がりました
コロナ前は他社24In使用していました。（2台） 在宅の仕事負荷増で27インチを探していました。 コスト重視で購入しましたが、大正解！！ 画質フレーム極小で2画面作業が楽になり助かっています。
Ưu điểm
画質の綺麗な点。3Dグラフィック・NET動画で使用ですが満足しています
Khuyết điểm
設定画面の反応が悪い
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2020-10-05
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2020-10-05
パラカス人
05/05/2021
日本
輝度の問題解決
Smartcontrastをオフにすると、輝度が100になる問題が解決した。 Smartcontrastと特定のソフトが相性が悪いようだ。
Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2021-04-04
Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2021-04-04
たなかゆ
09/12/2020
日本
良いです
価格は安いのに、綺麗です。 フレームも薄くてスタイリッシュな感じだと思います。 良い買い物をしたと思います。
Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター
Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.