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MonitorMàn hình LCD Full HD

242E2F/74

3.2

| (11) Đánh giá

Trải nghiệm màu sắc trung thực, hình ảnh không bị gò bó

Màn hình E Line mới của Philips có đường viền hẹp 4 cạnh và thiết kế quản lý cáp, nâng cao phong cách cho không gian làm việc của bạn. Trải nghiệm hình ảnh Full HD sắc nét, thời gian phản hồi 1ms và công nghệ AMD FreeSync™ để chơi game mượt mà hơn.

Xem tất cả lợi ích

Trải nghiệm màu sắc trung thực, hình ảnh không bị gò bó

  • E Line

  • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Màn hình không viền 4 cạnh

Màn hình không viền 4 cạnh

Việc giảm thiểu viền 4 cạnh trên màn hình hầu như không có khung này mang đến vẻ ngoài tối giản và cung cấp trải nghiệm xem rộng rãi. Nâng cao năng suất của bạn và khiến bạn tập trung vào những hình ảnh sống động với tầm nhìn liền mạch. Tầm nhìn rộng đáng kể mà không bị phân tâm ngay cả khi thiết lập nhiều màn hình ở chế độ xoay.

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.

Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Với màn hình Philips mới, điều này không còn nữa. Đạt được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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3.2

trên 5

11

Đánh giá

05/10/2021

日本

日本

Người mua đã được xác minh

2台使用で効率上がりました

コロナ前は他社24In使用していました。（2台） 在宅の仕事負荷増で27インチを探していました。 コスト重視で購入しましたが、大正解！！ 画質フレーム極小で2画面作業が楽になり助かっています。

Ưu điểm

画質の綺麗な点。3Dグラフィック・NET動画で使用ですが満足しています

Khuyết điểm

設定画面の反応が悪い

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター

Ngày Sử Dụng 2020-10-05

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター

Ngày Sử Dụng 2020-10-05

05/05/2021

日本

日本

輝度の問題解決

Smartcontrastをオフにすると、輝度が100になる問題が解決した。 Smartcontrastと特定のソフトが相性が悪いようだ。

Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター

Ngày Sử Dụng 2021-04-04

Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター

Ngày Sử Dụng 2021-04-04

09/12/2020

日本

日本

良いです

価格は安いのに、綺麗です。 フレームも薄くてスタイリッシュな感じだと思います。 良い買い物をしたと思います。

Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター

Đánh giá này được thực hiện cho 272E2F フル HD 液晶モニター

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.

  2. Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.

  3. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  4. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

  6. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.