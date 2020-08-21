Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
242E1GSJ/74
Tăng tốc
Màn hình chơi game E Line của Philips hiển thị hoàn hảo từ mọi hướng, mang lại trải nghiệm chơi game không bị rách. AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh 144Hz và 1ms mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà dù chơi game hay xem phim.
E Line
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Bạn chơi game căng thẳng, mang tính cạnh tranh. Bạn đòi hỏi một Display với hình ảnh siêu mượt, không độ trễ. Display Philips này vẽ lại hình ảnh trên màn hình lên đến 144Hz, tức nhanh hơn hiệu quả 2,4 lần so với một Display tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể khiến kẻ địch như nhảy từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình, khiến chúng trở thành mục tiêu khó bắn trúng. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn có được những khung hình quan trọng bị thiếu trên màn hình, thể hiện chuyển động của kẻ địch siêu mượt để bạn dễ dàng ngắm bắn. Với Low input lag cực thấp và không bị xé hình, Display Philips này là người bạn đồng hành chơi game hoàn hảo của bạn.
4.0
trên 5
31
Đánh giá
Timothy7
21/08/2020
ประเทศไทย
คุ้มค่า ใช้งานได้ดี
คุ้มค่าราคาไม่แพง หน้าจอไม่โค้งสะดวกในการทำงาน ภาพสวยคม สีมีมาตราฐาน sRGB calibrated มีลำโพง เชื่อมต่อด้วย DP สีสดสว่าง ขาวชัดเจนไม่อมเหลือง อมฟ้า 4K รายละเอียดดี
Ưu điểm
คุ้มราคา ภาพสวย สีดี ขนาดกำลังดี
Khuyết điểm
ลำโพงเสียงพอใช้
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD
Ngày Sử Dụng 2020-07-21
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD
Ngày Sử Dụng 2020-07-21
iceice
08/07/2020
ประเทศไทย
จอสวย ภาพชัด มีลำโพง
จอสีสันสวย ภาพคมชัด มีลำโพง(พอใช้) ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง
Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD
Ngày Sử Dụng 2019-06-08
Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A จอภาพ 4K Ultra HD LCD
Ngày Sử Dụng 2019-06-08
おしら様
03/01/2022
日本
Người mua đã được xác minh
発色が綺麗
トリプルモニターで３枚並べています。 目にやさしい発色で、細部まで美しいです。 ビジネスユースなので、十分です。
Ưu điểm
価格、安定性、発色
Khuyết điểm
特になし
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A 4K ウルトラ HD 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2020-12-03
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 278E1A 4K ウルトラ HD 液晶モニター
Ngày Sử Dụng 2020-12-03
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
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Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.