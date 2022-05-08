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MonitorMàn hình LCD

241V8L6/74

Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

Màn hình góc rộng Philips V line cho góc nhìn vượt giới hạn với những tính năng cần thiết hiệu suất cao. Công nghệ đồng bộ thích ứng mang đến trải nghiệm xem video mượt mà. Màn hình được trang bị tính năng chống chói, chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue và công nghệ không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn.

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Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

  • V Line

  • 24 (đường chéo 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.

SmartContrast cho chi tiết màu đen phong phú

SmartContrast cho chi tiết màu đen phong phú

SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.