Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.