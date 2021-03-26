Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
241E1C/74
Đơn giản mà thu hút
Màn hình cong E Line 24" với thiết kế kiểu cách, hình ảnh độ phân giải Full HD sắc nét và những pha hành động mượt mà thông qua công nghệ AMD FreeSync, mang đến trải nghiệm xem thực sự đắm chìm.
E Line
24 (đường chéo 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình máy tính để bàn mang đến trải nghiệm sử dụng cá nhân, rất phù hợp với thiết kế cong. Màn hình cong tạo hiệu ứng đắm chìm dễ chịu nhưng tinh tế, tập trung vào bạn ở vị trí trung tâm bàn làm việc.
Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.
Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.
Đánh giá
Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.