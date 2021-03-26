Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính
  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính

MonitorMàn hình cong LCD Full HD

241E1C/74

Đơn giản mà thu hút

Màn hình cong E Line 24" với thiết kế kiểu cách, hình ảnh độ phân giải Full HD sắc nét và những pha hành động mượt mà thông qua công nghệ AMD FreeSync, mang đến trải nghiệm xem thực sự đắm chìm.

Xem tất cả lợi ích

Đơn giản mà thu hút

  • E Line

  • 24 (đường chéo 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Thiết kế màn hình cong cho trải nghiệm sống động hơn

Thiết kế màn hình cong cho trải nghiệm sống động hơn

Màn hình máy tính để bàn mang đến trải nghiệm sử dụng cá nhân, rất phù hợp với thiết kế cong. Màn hình cong tạo hiệu ứng đắm chìm dễ chịu nhưng tinh tế, tập trung vào bạn ở vị trí trung tâm bàn làm việc.

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm

  2. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.

  3. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  4. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  5. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

  7. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.