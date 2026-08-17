Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính
  • Ảnh sản phẩm mặt trước
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Hình ảnh chính

MonitorMàn hình LCD Full HD

22E2N1100L/71

3.9

| (9) Đánh giá | 86% khuyên dùng sản phẩm này

Được thiết kế để có độ chính xác cao

Màn hình này được trang bị nhiều tính năng cho độ chính xác tối ưu. Với độ phân giải Full HD, tần số quét có thể ép xung lên 120Hz cùng tấm nền VA, màn hình mang đến hình ảnh chi tiết với độ chính xác màu sắc cao.

Xem tất cả lợi ích

Được thiết kế để có độ chính xác cao

  • Series 1000

  • 22 (đường chéo 21,5"/54,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.

SmartContrast cho chi tiết mức độ đen sâu

SmartContrast cho chi tiết mức độ đen sâu

SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.

Chế độ LowBlue và Flicker-free giúp hiển thị dễ chịu cho mắt

Chế độ LowBlue và Flicker-free giúp hiển thị dễ chịu cho mắt

Chế độ LowBlue và công nghệ Flicker-free của chúng tôi được phát triển để giảm căng thẳng và mỏi mắt thường do ngồi lâu trước màn hình.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.9

trên 5

9

Đánh giá

86%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2

17/08/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Good clear images and great size

I really needed a larger monitor. I had been using a much smaller Philips which was around 9 or 10 years old and still working well. I do a lot of work with spreadsheets and find that when you are working with two or more you really need a larger device. The 27 inch screen certainly delivers on clarity and image size.

Ưu điểm

Great resolution and overall screen size

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2026-07-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2026-07-24

23/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Extremely good value for money

This monitor was great value for money. We just wanted something cheap to be able to easily see 2-3 documents side by side instead of making do with a 13” laptop screen and we have been extremely impressed with this monitor. Easy to set up and use.

Ưu điểm

Cost effective, easy setup and great images

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2024-12-22

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2024-12-22

02/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Great monitor

Very good value for money. Very happy with the monitor, lovely clear picture. Perfect size for my area.

Ưu điểm

Great picture, good size

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2024-12-02

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2024-12-02

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Độ bao phủ màu DCI-P3 dựa trên CIE1976, Độ bao phủ màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.

  2. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.

  3. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  4. MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.

  5. MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.

  6. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  7. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.