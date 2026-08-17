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Ngừng sản xuất

MonitorMàn hình LCD Full HD

22E1N1100/71

3.9

| (9) Đánh giá | 86% khuyên dùng sản phẩm này

Làm việc đầy phong cách

Màn hình này được trang bị các tính năng thiết yếu cho nơi làm việc, chẳng hạn như chế độ LowBlue giúp bảo vệ mắt. Tần số quét 120Hz có thể ép xung và MPRT 1ms mang đến hình ảnh chi tiết.

Xem tất cả lợi ích

Làm việc đầy phong cách

  • Dòng 1000

  • 22 (đường chéo 21.5"/54.5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Công nghệ IPS LED góc nhìn rộng cho hình ảnh và màu sắc chính xác

Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.

Chế độ LowBlue và Flicker-free giúp hiển thị dễ chịu cho mắt

Chế độ LowBlue và Flicker-free giúp hiển thị dễ chịu cho mắt

Chế độ LowBlue và công nghệ Flicker-free của chúng tôi được phát triển để giảm căng thẳng và mỏi mắt thường do ngồi lâu trước màn hình.

Chế độ EasyRead mang đến trải nghiệm đọc như trên giấy

Chế độ EasyRead mang đến trải nghiệm đọc như trên giấy

Trải nghiệm sự thoải mái và dễ đọc hơn khi đọc các tài liệu dài, nhiều chữ. Chế độ EasyRead tạo trải nghiệm xem như trên giấy, dịu mắt hơn bằng cách điều chỉnh màu sắc hiển thị và mức thu phóng để mô phỏng cảm giác đọc trên giấy thật—ngay trên màn hình kỹ thuật số của bạn.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.9

trên 5

9

Đánh giá

86%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2

17/08/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Good clear images and great size

I really needed a larger monitor. I had been using a much smaller Philips which was around 9 or 10 years old and still working well. I do a lot of work with spreadsheets and find that when you are working with two or more you really need a larger device. The 27 inch screen certainly delivers on clarity and image size.

Ưu điểm

Great resolution and overall screen size

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-07-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N2100D Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-07-24

23/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Extremely good value for money

This monitor was great value for money. We just wanted something cheap to be able to easily see 2-3 documents side by side instead of making do with a 13” laptop screen and we have been extremely impressed with this monitor. Easy to set up and use.

Ưu điểm

Cost effective, easy setup and great images

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-22

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-22

02/01/2026

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Great monitor

Very good value for money. Very happy with the monitor, lovely clear picture. Perfect size for my area.

Ưu điểm

Great picture, good size

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-02

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 27E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2024-12-02

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Độ phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, diện tích sRGB dựa trên CIE1931, diện tích NTSC dựa trên CIE1976.

  2. Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tần số quét tối đa của màn hình Philips này.

  3. Giá trị thời gian phản hồi tương đương SmartResponse

  4. MPRT điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, do đó không thể điều chỉnh độ sáng khi MPRT đang bật. Để giảm nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với tần số quét màn hình, điều này có thể gây ra thay đổi độ sáng đáng kể.

  5. MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Việc bật MPRT có thể khiến màn hình nhấp nháy rõ rệt. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game.

  6. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trong tờ thông tin này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  7. Màn hình thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa tính năng.