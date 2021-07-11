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Màn hình LCD

221V8LD/74

Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

Màn hình góc rộng Philips V line cho góc nhìn vượt giới hạn với những tính năng cần thiết có giá trị tuyệt vời. Công nghệ đồng bộ thích ứng loại bỏ tình trạng xé hình mang đến trải nghiệm xem hoàn hảo. Màn hình được trang bị chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue và công nghệ không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn.

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Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

  • V Line

  • 22 (đường chéo 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.

SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.