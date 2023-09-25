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Màn hình LCD

221V8LB/74

Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

Màn hình Philips V line cung cấp các tính năng thiết yếu, chất lượng cao. Với tốc độ làm mới 120Hz và màn hình Full HD 16:9, màn hình này mang đến trải nghiệm hình ảnh độ phân giải cao và hình ảnh sắc nét.

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Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn

  • V Line

  • 22 (đường chéo 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tần số quét 120Hz cho hình ảnh siêu mượt, rực rỡ

Tần số quét 120Hz cho hình ảnh siêu mượt, rực rỡ

Với tần số làm mới 120 Hz có thể ép xung, tình trạng bỏ khung hình được giảm thiểu. Bạn có thể dễ dàng ngắm mục tiêu trong chuyển động siêu rõ nét, mượt mà.

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.

SmartContrast cho chi tiết màu đen phong phú

SmartContrast cho chi tiết màu đen phong phú

SmartContrast là một công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu sắc và Control cường độ đèn nền để tăng cường độ tương phản một cách linh hoạt nhằm mang lại hình ảnh kỹ thuật số và Video tốt nhất, hoặc khi chơi game nơi các tông màu tối được hiển thị. Khi chọn chế độ Economy, độ tương phản được điều chỉnh và đèn nền được tinh chỉnh để Display vừa phải cho các ứng dụng văn phòng hằng ngày và Lower power consumption.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

  4. Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.

  5. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.

  6. Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.