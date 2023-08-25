Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
221V8LB3/74
Hình ảnh sinh động, rực rỡ vượt giới hạn
Màn hình Philips V line cung cấp các tính năng thiết yếu, chất lượng cao. Với tốc độ làm mới có thể ép xung 120Hz và màn hình Full HD 16:9, màn hình này mang đến trải nghiệm hình ảnh độ phân giải cao và hình ảnh sắc nét.
V Line
22 (đường chéo 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình LED VA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến,cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao,giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn,công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh,duyệt web,phim,trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ,giúp có được hình ảnh sinh động.
Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.
SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.
Đánh giá
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro liên quan. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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