Hiệu năng cao

Philips LED-CANbus HB3/HB4 là lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho các đèn pha LED dòng HB3/HB4 và dòng HIR2. Phụ kiện này dễ lắp ráp, phù hợp yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện trên xe hơi, giúp giảm các lỗi có thể xảy ra với cảnh báo trên bảng điều khiển.