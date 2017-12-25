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CANbus LED adapterPhụ kiện lắp đèn LED

18956C2

Hiệu năng cao

Philips LED-CANbus HB3/HB4 là lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho các đèn pha LED dòng HB3/HB4 và dòng HIR2. Phụ kiện này dễ lắp ráp, phù hợp yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện trên xe hơi, giúp giảm các lỗi có thể xảy ra với cảnh báo trên bảng điều khiển.

Xem tất cả lợi ích

Hoạt động trơn tru

Hiệu năng cao

  • Dành cho LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • Hệ thống ô tô tiên tiến

Đảm bảo hiệu năng cho đèn LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Một số mẫu xe hơi gặp vài rắc rối riêng biệt với đèn LED nâng cấp. Bộ chuyển đổi CANbus độc đáo của Philips xử lý các sự cố kỹ thuật điện tiềm ẩn, chẳng hạn như thông báo lỗi trên bảng điều khiển hoặc đèn LED chập chờn, đảm bảo xe vận hành trơn tru.

Lắp đặt dễ dàng

Nhờ có thiết kế tiên tiến, bộ chuyển đổi CANbus rất dễ lắp ráp và tạo ra hiệu suất cao ngay lập tức.

Hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện

Thiết kế tự động của bộ chuyển đổi CANbus suy xét đến việc sử dụng khoang động cơ mỗi ngày trong các điều kiện khắt khe nhất.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.