Hiệu năng cao

Philips LED-CANbus FOG là lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho các đèn pha LED dòng H11 hoặc dòng đèn sương mù FOG. Phụ kiện này dễ lắp ráp, phù hợp yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện trên xe hơi, giúp giảm các lỗi có thể xảy ra với cảnh báo trên bảng điều khiển.