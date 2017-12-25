Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
18954C2
Hiệu năng cao
Philips LED-CANbus FOG là lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho các đèn pha LED dòng H11 hoặc dòng đèn sương mù FOG. Phụ kiện này dễ lắp ráp, phù hợp yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện trên xe hơi, giúp giảm các lỗi có thể xảy ra với cảnh báo trên bảng điều khiển.
Dành cho LED-HL [~H11] & LED-FOG
Hộp gồm 2 bóng đèn
Hệ thống ô tô tiên tiến
Một số mẫu xe hơi gặp vài rắc rối riêng biệt với đèn LED nâng cấp. Bộ chuyển đổi CANbus độc đáo của Philips xử lý các sự cố kỹ thuật điện tiềm ẩn, chẳng hạn như thông báo lỗi trên bảng điều khiển hoặc đèn LED chập chờn, đảm bảo xe vận hành trơn tru.
Nhờ có thiết kế tiên tiến, bộ chuyển đổi CANbus rất dễ lắp ráp và tạo ra hiệu suất cao ngay lập tức.
Thiết kế tự động của bộ chuyển đổi CANbus suy xét đến việc sử dụng khoang động cơ mỗi ngày trong các điều kiện khắt khe nhất.
Đánh giá
Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.