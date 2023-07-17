Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Hiệu suất, khả năng thích ứng, làm việc khi đang di chuyển
Màn hình xách tay hoàn toàn mới của Philips có trọng lượng nhẹ và hỗ trợ bạn đạt năng suất làm việc hàng ngày. Với một cáp USB-C, bạn có thể dễ dàng thiết lập chia sẻ và thuyết trình hoặc chạy một máy trạm hai màn hình, nâng cao năng suất khi đang di chuyển.
Dòng 3000
16 (đường chéo 15,6" / 39,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình Philips này có tính năng video USB-C và hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery. Xem video độ phân giải cao từ điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của bạn. Cáp USB-C mảnh, có thể đảo ngược cho phép dễ dàng chia sẻ và trình chiếu. Sử dụng một cáp USB-C duy nhất để sạc thiết bị tương thích của bạn trực tiếp từ màn hình với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt.
Chân đế nghiêng liên tục có thể linh hoạt uốn cong từ 0 đến 90 độ cho phép bạn thuận tiện hoàn thành công việc dù ở bất cứ đâu.
Một máy trạm xách tay hai màn hình sạch gập gọn. Cáp USB-C mềm, trơn, dẻo được thiết kế để dễ dàng mang theo và cất vừa trong mọi túi xách.
Chứng nhận sản phẩm
3.5
trên 5
2
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
BrninArg
17/07/2023
Australia
Người mua đã được xác minh
Good display…but..
I bought the display for work use and loved the possibility of connecting my mobile and use it for games, but, my pixel 5 nor my apple 11 or IPad 2022 will connect.There is a no video message displayed . I am disappointed because can not use it for phone games but at least it’s performing well for work.
Ưu điểm
Easy to carry and good quality.
Khuyết điểm
Advertised for mobiles. Couldn’t get it to work with assorted brands.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Business Monitor 16B1P3300 Portable monitor
Ngày Sử Dụng 2023-06-17
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Business Monitor 16B1P3300 Portable monitor
Ngày Sử Dụng 2023-06-17
Jadu
04/10/2023
Australia
Người mua đã được xác minh
Good feature
The connection - such as HDMI and USD-C are not very good, and tight, loose and easily get disconnected. Also the port are not in a appropriate position. Colour gamut is poor but OK to use as an second screen. Power supply block for a portable screen is huge to lugging in?
Ưu điểm
Nice carry case, easy connectivity, screen resolution 1080P is OK
Khuyết điểm
Too big power brick, poor placement of ports, no wifi,
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Business Monitor 16B1P3300 Portable monitor
Ngày Sử Dụng 2022-09-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Business Monitor 16B1P3300 Portable monitor
Ngày Sử Dụng 2022-09-04
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Độ bao phủ sRGB dựa trên CIE1931
Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
Đối với cách lắp VESA, vui lòng tham khảo mục "Lắp VESA" trong hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.