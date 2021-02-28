Bước cải tiến lớn về tầm nhìn và sự phấn khích khi lái xe

Philips RacingVision GT200 là bóng đèn hiệu suất tốt nhất trong danh mục sản phẩm của chúng tôi, mang hiệu suất chùm tia chiếu siêu sáng của bóng đèn xe đua thể thao vào trong một thiết kế phù hợp luật đường bộ. Bóng đèn có ánh sáng sáng hơn tới 200% cho chùm sáng sắc nét và rõ ràng vượt trội. Thiết kế bóng đèn được tối ưu hóa cung cấp độ sáng cao hơn để bạn quan sát tốt hơn đoạn đường di chuyển phía trước, giúp bạn lái xe an toàn và thú vị hơn.