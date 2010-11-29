Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Single product shot
  • Main in use photograph
  • Alternative product photograph
  • Product in use photograph
  • Packaging photograph
  • Single product shot
  • Main in use photograph
  • Alternative product photograph
  • Product in use photograph
  • Packaging photograph

Ngừng sản xuất

BlueVision ultraBóng đèn pha xe hơi

12972BVUSM

Lái xe phong cách

Đèn pha BlueVision ultra là loại đèn dành cho những người lái xe muốn tùy chỉnh xe hơi theo ý thích. Với BlueVision ultra, người lái xe tận hưởng hiệu ứng xenon xanh nhờ vào công nghệ Gradient Coating™, không gì sánh bằng trong chiếc đèn pha hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Xem tất cả lợi ích

Độ sáng tối ưu và đèn xanh phong cách độc đáo

Lái xe phong cách

  • Loại đèn: H7

  • Hộp gồm 2+2 bóng đèn

  • 12 V, 55 W

  • Phong cách

Cung cấp 2 bóng đèn tín hiệu W5W với BlueVision ultra

Cung cấp 2 bóng đèn tín hiệu W5W với BlueVision ultra

Mang lại cho xe hơi của bạn một vẻ ngoài toàn xanh đầy phong cách nhờ được cung cấp hai bóng đèn xanh W5W

Ánh sáng trắng rực rỡ 3 700 K trên đường đi

Với ánh sáng trắng 3 700 K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.

BlueVision ultra dựa trên công nghệ Gradient Coating™

BlueVision ultra dựa trên công nghệ Gradient Coating™

Nhờ vào công nghệ Gradient Coating™ độc nhất, BlueVision ultra cải thiện hơn nữa hiệu ứng xenon ở đèn pha.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe