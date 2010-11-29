Lái xe phong cách

Đèn pha BlueVision ultra là loại đèn dành cho những người lái xe muốn tùy chỉnh xe hơi theo ý thích. Với BlueVision ultra, người lái xe tận hưởng hiệu ứng xenon xanh nhờ vào công nghệ Gradient Coating™, không gì sánh bằng trong chiếc đèn pha hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ.