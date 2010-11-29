Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
12972BVUSM
Lái xe phong cách
Đèn pha BlueVision ultra là loại đèn dành cho những người lái xe muốn tùy chỉnh xe hơi theo ý thích. Với BlueVision ultra, người lái xe tận hưởng hiệu ứng xenon xanh nhờ vào công nghệ Gradient Coating™, không gì sánh bằng trong chiếc đèn pha hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ.
Loại đèn: H7
Hộp gồm 2+2 bóng đèn
12 V, 55 W
Phong cách
Mang lại cho xe hơi của bạn một vẻ ngoài toàn xanh đầy phong cách nhờ được cung cấp hai bóng đèn xanh W5W
Với ánh sáng trắng 3 700 K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.
Nhờ vào công nghệ Gradient Coating™ độc nhất, BlueVision ultra cải thiện hơn nữa hiệu ứng xenon ở đèn pha.
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