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Xenon StandardBóng đèn pha

12410C1

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Philips Xenon Standard dùng để thay thế cho đèn bị cháy hỏng. Loại đèn này có cùng chất lượng và hiệu suất như bóng đèn được trang bị chính hãng

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Chất lượng chính hãng

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

  • Loại đèn: D5S

  • Hộp gồm 1 bóng đèn

  • 12 V, 25 W

Xenon Standard là lựa chọn thay thế chất lượng chính hãng

Xenon Standard là lựa chọn thay thế chất lượng chính hãng

Philips Xenon Standard cung cấp hiệu suất ánh sáng chất lượng chính hãng cho xe hơi mới. Chất lượng của bóng đèn được mọi nhà sản xuất xe hơi lớn chứng thực.

Ánh sáng mạnh mẽ từ bóng đèn Xenon HID cung cấp sự an toàn tối đa

Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp ánh sáng nhiều gấp đôi* để lái xe an toàn hơn trong mọi điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon HID tạo ra có thể so sánh với ánh sáng ban ngày. Các nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân biệt các chướng ngại vật và biển báo giao thông nhanh hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng đèn halogen chuẩn

Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại - Philips đã phát minh ra công nghệ Xenon HID. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

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