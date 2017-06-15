Lái xe an toàn và thoải mái hơn

X-tremeVision giúp bạn phản ứng nhanh hơn nhờ vào khả năng nhận biết các chướng ngại vật và báo hiệu giao thông sớm hơn. Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe và ánh sáng là chìa khóa giúp bạn tránh được tai nạn. Sản phẩm này chủ động phòng tránh các tai nạn bằng cách gia tăng tầm nhìn chung và chiếu sáng trên đường.