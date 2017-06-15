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Ngừng sản xuất

DiamondVisionBóng đèn pha&lt;br>

12362DVS2

Lái xe phong cách

Đèn pha halogen Philips DiamondVision nâng cao phong cách tối ưu cho xe của bạn với ánh sáng trắng lên tới 5000 K. Với lớp phủ màu xanh được thiết kế đặc biệt, DiamondVision giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

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Ánh sáng trắng tối ưu lên tới 5000 K

Lái xe phong cách

  • Loại đèn: H11

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • 12 V, 55 W

  • Phong cách

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

Thiết kế tươi mới, trang nhã cho đèn pha của bạn

Đèn pha Philips DiamondVision Vision là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe muốn có diện mạo trắng, sắc nét cho đèn pha của họ. Nhờ có công nghệ phủ được cấp bằng sáng chế của Philips, DiamondVision cung cấp ánh sáng trắng đích thực cho tầm nhìn và phong cách tối đa.

Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn