Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
12342WVUSM
Kiểu dáng hấp dẫn mạnh mẽ
WhiteVision ultra H4 của Philips, được trang bị công nghệ lớp phủ hiện đại nhất, cung cấp nhiệt độ màu ấn tượng 4200 Kelvin. Đây là loại đèn đi đường halogen tuân thủ luật đường bộ, có ánh sáng trắng nhất trong danh mục của chúng tôi và là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang hướng tới một diện mạo thời trang và cá tính.
Loại đèn: H4
Đi kèm đèn định vị 12V, 55/60W, W5W
Tầm nhìn rõ hơn tới 60%
lên tới 4.200 K
Số lượng: 2+2 bóng đèn
Với độ sáng lên đến 4200 Kelvin, đèn pha Philips WhiteVision ultra tạo nên một cuộc cách mạng về diện mạo cho xe của bạn bằng một loại bóng đèn trắng rực rỡ. Lựa chọn phù hợp để có được trải nghiệm lái xe phong cách và sáng tỏ!
Philips WhiteVision ultra được thiết kế dành cho những tài xế đang muốn nâng cấp phong cách và diện mạo gợi nhớ đến đèn LED, nhưng lái xe bằng công nghệ halogen. Nhờ công thức lớp phủ mới và tiên tiến trên vỏ thủy tinh, bóng đèn WhiteVision ultra là loại đèn sáng nhất tuân thủ luật đường bộ, đồng thời sở hữu thiết kế ấn tượng ở chóa đèn.
Bóng đèn pha được nâng cấp với WhiteVision ultra có chứng nhận ECE về đèn sáng rực rỡ trên đường. Tài xế có thể thoải mái lái xe với loại bóng đèn có thiết kế ấn tượng và tuân thủ luật đường bộ với các quy định liên quan. Bóng đèn không làm chói mắt xe ở phía trước và không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, đồng thời giúp bạn có tầm nhìn thật tốt.
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