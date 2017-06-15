Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Đèn pha halogen Philips WeatherVision cung cấp nhiều ánh sáng vàng hơn, lên tới 60%* cải thiện tầm nhìn của bạn, giúp lái xe an toàn trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù và trời tuyết. Tuân thủ quy định ECE** phù hợp luật đường bộ.