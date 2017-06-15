Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
12342WVS2
Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Đèn pha halogen Philips WeatherVision cung cấp nhiều ánh sáng vàng hơn, lên tới 60%* cải thiện tầm nhìn của bạn, giúp lái xe an toàn trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù và trời tuyết. Tuân thủ quy định ECE** phù hợp luật đường bộ.
Loại đèn: H4
Hộp gồm 2 bóng đèn
12 V, 60/55 W
Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối
Với lớp phủ màu vàng đồng đều, WeatherVision cung cấp ánh sáng màu vàng cao nhất, giúp quan sát tốt hơn trong những điều kiện thời tiết bất lợi, đảm bảo lái xe an toàn.
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.
Đánh giá
So với bóng đèn halogen chuẩn
Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn