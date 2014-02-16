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Ngừng sản xuất

BlueVision ultraBóng đèn pha&lt;br>

12342BVUSM

4

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Lái xe phong cách

Đèn pha BlueVision ultra là loại đèn dành cho những người lái xe muốn tùy chỉnh xe hơi theo ý thích. Với BlueVision ultra, người lái xe tận hưởng hiệu ứng xenon xanh nhờ vào công nghệ Gradient Coating™, không gì sánh bằng trong chiếc đèn pha hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Xem tất cả lợi ích

Độ sáng tối ưu và đèn xanh phong cách độc đáo

Lái xe phong cách

  • Loại đèn: H4

  • Hộp gồm 2+2 bóng đèn

  • 12 V, 60/55 W

Cung cấp 2 bóng đèn tín hiệu W5W với BlueVision ultra

Cung cấp 2 bóng đèn tín hiệu W5W với BlueVision ultra

Mang lại cho xe hơi của bạn một vẻ ngoài toàn xanh đầy phong cách nhờ được cung cấp hai bóng đèn xanh W5W

Ánh sáng trắng rực rỡ 3 700 K trên đường đi

Với ánh sáng trắng 3 700 K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.

BlueVision ultra dựa trên công nghệ Gradient Coating™

BlueVision ultra dựa trên công nghệ Gradient Coating™

Nhờ vào công nghệ Gradient Coating™ độc nhất, BlueVision ultra cải thiện hơn nữa hiệu ứng xenon ở đèn pha.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

5
3
2
1

16/02/2014

Australia

Australia

Great road legal styling upgrade

Looks great in the reflector with a much more noticeable bluish white appearance. Light on the road is also whiter with similar range to standard bulbs, and is a little brighter too. Going strong after 1.5 years of use. Installation was fairly straight forward if you know what you're doing. The product's best feature is the look from oncoming traffic. The light on the road isn't nearly as intense and white as Xenon HID lamps, and when side by side with a vehicle equipped with those, you can tell the difference.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb

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