Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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Lái xe phong cách
Đèn pha BlueVision ultra là loại đèn dành cho những người lái xe muốn tùy chỉnh xe hơi theo ý thích. Với BlueVision ultra, người lái xe tận hưởng hiệu ứng xenon xanh nhờ vào công nghệ Gradient Coating™, không gì sánh bằng trong chiếc đèn pha hoàn toàn tuân thủ luật giao thông đường bộ.
Loại đèn: H4
Hộp gồm 2+2 bóng đèn
12 V, 60/55 W
Mang lại cho xe hơi của bạn một vẻ ngoài toàn xanh đầy phong cách nhờ được cung cấp hai bóng đèn xanh W5W
Với ánh sáng trắng 3 700 K, đèn BlueVision Moto cung cấp tầm nhìn rộng hơn trên đường đi và một hiệu ứng thị giác độc đáo giúp bạn nổi bật giữa những người lái khác.
Nhờ vào công nghệ Gradient Coating™ độc nhất, BlueVision ultra cải thiện hơn nữa hiệu ứng xenon ở đèn pha.
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Nidge
16/02/2014
Australia
Great road legal styling upgrade
Looks great in the reflector with a much more noticeable bluish white appearance. Light on the road is also whiter with similar range to standard bulbs, and is a little brighter too. Going strong after 1.5 years of use. Installation was fairly straight forward if you know what you're doing. The product's best feature is the look from oncoming traffic. The light on the road isn't nearly as intense and white as Xenon HID lamps, and when side by side with a vehicle equipped with those, you can tell the difference.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb