Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
12336PRB1
Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Tạo ra nhiều ánh sáng hơn tới 30% so với bóng đèn xe hơi chuẩn, bóng đèn pha Vision đảm bảo hiệu suất chùm tia sáng tuyệt vời ở mức giá rất cạnh tranh với Chất lượng Thiết bị Chính hãng giúp an toàn và thoải mái hơn.
Loại đèn: H3
12 V, 55 W
Tầm nhìn rõ hơn tới 30%
Giá trị tốt nhất cho đồng tiền đã bỏ ra
Số lượng: 1 bóng đèn
Các giải pháp chiếu sáng của chúng tôi mang đến một chùm ánh sáng mạnh và chính xác với độ sáng tối đa. Chúng tôi liên tục tạo ra các giải pháp chiếu sáng tốt nhất, hiệu quả nhất vì chúng tôi biết rằng bóng đèn chất lượng cao của chúng tôi có thể bảo vệ tính mạng của người lái xe mỗi ngày
Ánh sáng là một phần quan trọng của việc lái xe và ánh sáng là phần đầu tiên và duy nhất của vòng tròn an toàn thực sự giúp bạn tránh được tai nạn. Philips quảng bá sự bảo vệ an toàn chủ động để phòng tránh các tai nạn bằng cách gia tăng tầm nhìn chung và chiếu sáng trên đường.
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips
4.4
trên 5
12
Đánh giá
ｔｍｋ16
09/02/2018
日本
信頼のメーカー！
真っ白でスタイリッシュになりました！ 明るくて満足です＾＾ 作りもしっかりしており不安感は全くありません！！
Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ
Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ
ssu6254
15/07/2020
한국
Người mua đã được xác minh
제품 장착이 용이합니다
다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함
Ưu điểm
제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄
Khuyết điểm
아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
Ngày Sử Dụng 2020-06-15
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
Ngày Sử Dụng 2020-06-15
DTJOON
19/04/2018
한국
밝고 좋습니다.
앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구