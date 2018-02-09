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DiamondVisionBóng đèn pha

12336DVS2

4.4

| (12) Đánh giá

Lái xe phong cách

Đèn pha halogen Philips DiamondVision nâng cao phong cách tối ưu cho xe của bạn với ánh sáng trắng lên tới 5000 K. Với lớp phủ màu xanh được thiết kế đặc biệt, DiamondVision giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

Xem tất cả lợi ích

Ánh sáng trắng tối ưu lên tới 5000 K

Lái xe phong cách

  • Loại đèn: H3

  • 12V, 55W

  • Kính phủ màu xanh

  • Không đạt chuẩn ECE

  • Số lượng: 2 bóng đèn

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

Thiết kế tươi mới, trang nhã cho đèn pha của bạn

Đèn pha Philips DiamondVision Vision là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người lái xe muốn có diện mạo trắng, sắc nét cho đèn pha của họ. Nhờ có công nghệ phủ được cấp bằng sáng chế của Philips, DiamondVision cung cấp ánh sáng trắng đích thực cho tầm nhìn và phong cách tối đa.

Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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4.4

trên 5

12

Đánh giá

2

09/02/2018

日本

日本

信頼のメーカー！

真っ白でスタイリッシュになりました！ 明るくて満足です＾＾ 作りもしっかりしており不安感は全くありません！！

Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ

Đánh giá này được thực hiện cho X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 フォグランプ用バルブ

15/07/2020

한국

한국

Người mua đã được xác minh

제품 장착이 용이합니다

다른 d3s 제품을 장착 시도 했지만 고정 부위 간섭으로 힘들었는데 귀사의 제품은 적당한 힘으로도 알맞게 장착 되었으며, 150% 더 밝다고 하는데 제품의 밝기 정도는 개인의 육안으로는 현저하게 차이점을 느끼지는 못했음, 오스람의 나이트브레이커 200% 와 어떤 차이가 있을지 궁금함 3년 이라는 AS정책이 맘에 듬, 계속 귀사의 연구와 발전을 기원함

Ưu điểm

제품 장착 부위가 스틸로 되어 있어 견고함과 장착 용이성이 좋다고 봄

Khuyết điểm

아직 긴 장거리나 야간 운행을 많이 못한 관계로 특별한 단점은 발견 못함

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

Ngày Sử Dụng 2020-06-15

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

Ngày Sử Dụng 2020-06-15

19/04/2018

한국

한국

밝고 좋습니다.

앞에서 보면 차이 별로 못느끼는데 비춰보면 밝음을 확연하게 느낄수 있네요. 기존 4200k 순정과 이제품(4800k) 혼용해서 사용중입니다.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2C1 헤드라이트 전구

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn