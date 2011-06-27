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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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BlueVision ultra Bóng đèn pha
12336BVUS2
Ánh sáng trắng 4000K
Thêm kiểu cách vào hình dáng xe của bạn. Philips BlueVision ultra tạo ra ánh sáng trắng chất lượng cao 4.000K, vì vậy xe của bạn sẽ nổi bật trên đường phố.
H3
12 V
55 W
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