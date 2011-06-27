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BlueVision ultraBóng đèn pha

12336BVUS2

Ánh sáng trắng 4000K

Thêm kiểu cách vào hình dáng xe của bạn. Philips BlueVision ultra tạo ra ánh sáng trắng chất lượng cao 4.000K, vì vậy xe của bạn sẽ nổi bật trên đường phố.

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Ánh sáng trắng 4000K

  • H3

  • 12 V

  • 55 W

Ánh sáng trắng (4.000K) nổi bật

Chất lượng OE tin cậy

Thủy tinh thạch anh chặn tia UV

Thông số kỹ thuật

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