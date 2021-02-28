Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Hình ảnh sử dụng chính
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Hình ảnh sử dụng chính
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh bao bì

X-tremeVision Pro150Bóng đèn pha xe hơi

12258XVPS2

Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn

Philips X-tremeVision Pro150 kết hợp độ sáng vượt trội và tuổi thọ bền lâu chưa từng có trước đây, để bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường.

Xem tất cả lợi ích

Sự kết hợp tốt nhất giữa hiệu suất cao và tuổi thọ bền lâu

Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn

  • Loại đèn: H1

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • 12 V, 55 W

Nhìn rõ hơn, lái xe an toàn hơn

Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 cung cấp độ sáng nhiều hơn lên tới 150%, bạn có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối và điều kiện thời tiết bất lợi và an tâm lái xe về nhà. Thiết kế dây tóc tiên tiến cung cấp độ chính xác và độ sáng cao hơn để chiếu sáng đường đi tốt hơn, trong khi công nghệ thủy tinh thạch anh Diamond Precision mới đảm bảo bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng hơn.

Bóng đèn hiệu suất cao cho thời gian sử dụng lên tới 450 giờ***

Công nghệ sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision giúp tăng thông lượng ánh sáng cũng như mang lại khả năng chống sốc nhiệt và áp suất cao hơn. Thành phần khí quý được chế tạo riêng giúp bảo vệ dây tóc tránh bị tình trạng nhanh cháy đen. Điều đó có nghĩa là độ sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn lên tới 450 giờ (ví dụ như H7; H1: 350 giờ), đây có thể bóng đèn có thời gian sử dụng lâu nhất trong cùng dòng sản phẩm.

Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn, hãy thay theo cặp

Việc thay cả cặp bóng đèn pha sẽ hiệu quả hơn so với chỉ thay bóng đèn bị hỏng. Bóng đèn hiện đại làm tăng công suất phát sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Khi thay bóng đèn theo cặp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, có được chùm tia sáng hơn và đều hơn, nhưng trên hết là đảm bảo an toàn hơn cho bạn và người thân.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Ngoại trừ H1, H11, HIR2