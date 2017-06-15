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WeatherVisionBóng đèn pha

12258WVS2

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

Đèn pha halogen Philips WeatherVision cung cấp nhiều ánh sáng vàng hơn, lên tới 60%* cải thiện tầm nhìn của bạn, giúp lái xe an toàn trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù và trời tuyết. Tuân thủ quy định ECE** phù hợp luật đường bộ.

Xem tất cả lợi ích

Ánh sáng vàng cao nhất

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn

  • Loại đèn: H1

  • Hộp gồm 2 bóng đèn

  • 12 V, 55 W

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

Ánh sáng vàng đồng đều tăng thêm độ tương phản trên đường đi

Ánh sáng vàng đồng đều tăng thêm độ tương phản trên đường đi

Với lớp phủ màu vàng đồng đều, WeatherVision cung cấp ánh sáng màu vàng cao nhất, giúp quan sát tốt hơn trong những điều kiện thời tiết bất lợi, đảm bảo lái xe an toàn.

Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. So với bóng đèn halogen chuẩn

  2. Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn