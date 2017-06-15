Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
12258CVSM
Lái xe phong cách
Đèn pha halogen Philips CrystalVision nâng cao phong cách xe của bạn với ánh sáng trắng rực rỡ 4300 K. Với lớp phủ màu xanh và lớp hoàn thiện trên cùng màu bạc, xe hơi của bạn sẽ trông kiểu cách hơn
Loại đèn: H1
Đi kèm đèn định vị 12V, 55W, W5W
Ánh sáng xanh
Không đạt chuẩn ECE
Số lượng: 2+2 bóng đèn
Với lớp phủ màu xanh và thiết kế bề mặt trên cùng màu bạc, CrystalVision mang đến đèn pha có ánh sáng trắng 4300 K để bạn và người khác dễ quan sát nhau hơn, cho cả lái xe trong thành phố và ngoại thành
Được cung cấp với hai đèn định vị w5w màu sắc hài hòa, CrystalVision mang lại diện mạo cao cấp của dòng xe hơi hiện đại cho bóng đèn xe của bạn.
Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng giữ áp suất tăng cao bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn. ^Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn
Đánh giá
Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn