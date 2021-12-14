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Ultinon Pro6000 SIBóng đèn tín hiệu xe hơi

11961WU60X2

Tận hưởng độ sáng lâu dài

Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn định vị Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W]. Các bóng đèn này có ánh sáng rực rỡ và kiểu dáng trang nhã để bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.

Xem tất cả lợi ích

Tín hiệu trang nhã, sáng hơn

Tận hưởng độ sáng lâu dài

  • LED-T10 [~W5W]

  • Số lượng: 2 bóng đèn

  • 12V, 4000 K Ánh sáng trắng ấm

  • Hệ thống ô tô tiên tiến

Tuổi thọ nâng cao lên đến 5.000 giờ

Bạn muốn có đèn xe sáng và phong cách nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ở mức cường độ ánh sáng cao hơn, đèn LED có tuổi thọ cao hơn và đèn LED Philips Ultinon Pro6000 được chế tạo để sử dụng lâu hơn. Nhờ có các tính năng như công nghệ LED cao cấp và hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến, đèn có tuổi thọ lên đến 5.000 giờ hoạt động.

Khả năng tương thích điện với hầu hết các dòng xe hơi

Bóng đèn LED retrofit và bóng đèn thông thường khác nhau về công suất, cấu tạo và mức tiêu thụ điện năng. Việc thay thế bóng đèn thông thường của bạn bằng các đèn LED khác có thể gây ra vấn đề. Bóng đèn Philips Ultinon Pro6000 tương thích về điện với hầu hết các dòng xe. Các đầu chuyển đổi bổ sung có sẵn dưới dạng phụ kiện để khắc phục sự cố, nếu cần. Chúng tôi bán một giải pháp hoàn chỉnh.

Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang muốn nâng cấp phong cách của mình mà không cần mua một chiếc xe mới hơn, thì việc thay thế hệ thống chiếu sáng bên ngoài bằng đèn tín hiệu LED Philips Ultinon Pro6000 là một cách tiêu tiền thông minh.

Thông số kỹ thuật

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  1. Không tuân thủ ECE