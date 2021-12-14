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Ultinon Pro6000 SIBóng đèn tín hiệu xe hơi

11860WU60X1

Tận hưởng độ sáng lâu dài

Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn Philips Ultinon Pro6000 LED 30mm festoons để chiếu sáng nội thất. Ánh sáng trắng 4000 K mạnh mẽ chiếu sáng bên trong xe của bạn, đồng thời an toàn cho mắt.

Xem tất cả lợi ích

Tín hiệu trang nhã, sáng hơn

Tận hưởng độ sáng lâu dài

  • LED-FEST 30mm

  • Số lượng: 1 bóng đèn

  • 12V, 4000 K Ánh sáng trắng ấm

  • Hệ thống ô tô tiên tiến

Bóng đèn LED sáng chiếu sáng nội thất xe của bạn

Chọn đèn LED Philips Ultinon Pro6000 để quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách bên trong xe hơi. Với chùm tia sáng rực rỡ và thiết kế kiểu cách, các đèn này sẽ thay đổi trải nghiệm lái xe của bạn. Bất kể là bạn đang tìm điện thoại bị rơi mất, hay người ngồi trên xe muốn đọc sách hoặc bạn đang cố gắng tìm kiếm đường đi nhanh nhất, giờ đây bạn có thể làm mọi việc với đèn nội thất sáng rực rỡ này.

Được tối ưu hóa để tăng cường khả năng quan sát

Đèn nội thất LED Philips Ultinon Pro6000 cung cấp hiệu ứng ánh sáng ban ngày mạnh mẽ lên đến 4000 K, chiếu sáng khoang xe hơi với ánh sáng rực rỡ, đồng đều và phong cách.

Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

Nếu bạn đang muốn cải thiện cả ánh sáng và phong cách nội thất xe của mình, hãy chọn bóng đèn LED Philips Ultinon Pro6000. Ánh sáng trắng sắc nét sẽ giúp bạn nhìn rõ trong ngăn đựng đồ, tìm điện thoại hoặc ví tiền bị rơi dưới yên xe hoặc tìm kiếm đồ vật trong cốp xe. Ngoài việc giúp bạn nhìn rõ hơn, bóng đèn cũng được thiết kế khá thanh lịch.

Thông số kỹ thuật

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  1. Không tuân thủ ECE