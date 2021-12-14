Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
11498CU60X2
Tận hưởng độ sáng lâu dài
Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn thắng, sương mù phía sau, báo lùi Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [˜P21W]. Các bóng đèn này có ánh sáng trắng mát lạnh, rực rỡ, nâng cao tầm nhìn để bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.
LED-WHITE [~P21W]
Số lượng: 2 bóng đèn
12V, 6000 K Ánh sáng trắng lạnh
Hệ thống ô tô tiên tiến
Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu LED Philips Ultinon Pro6000 cung cấp cho bạn ánh đèn rực rỡ để báo hiệu lưu thông. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu LED Philips.
So với đèn sợi đốt, đèn LED Philips Ultinon Pro6000 sáng ngay lập tức để đảm bảo những người lái xe khác có thể phản ứng nhanh hơn, giúp bạn an toàn hơn.
Để cung cấp tín hiệu đèn thắng, sương mù phía sau, báo lùi, đèn LED Philips Ultinon Pro6000 có góc chiếu sáng rộng và được thiết kế để đem lại độ phân bố ánh sáng đồng đều, nhằm đảm bảo đèn sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần.
Đánh giá
Không tuân thủ ECE