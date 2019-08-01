Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
11342UMX1
Chiếu sáng đầy đủ, thoải mái lái xe
Với chùm tia sáng hơn, rộng hơn và không làm chói mắt, bóng đèn LED Ultinon moto của Philips được thiết kế đặc biệt dành cho kính xe gắn máy, cung cấp tầm nhìn rõ hơn đảm bảo an toàn. Đèn pha sáng hơn và thiết kế kiểu cách để xe của bạn luôn nổi bật khi lưu thông trên đường.
LED-HL [~H4]
Ánh sáng trắng 6000 K
Hộp gồm 1 bóng đèn
Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp
Phong cách sành điệu nhưng đảm bảo an toàn, hãy chọn đèn LED Ultinon moto của Philips với hiệu suất cao, chiếu ánh sáng xa, rộng và sáng hơn về phía trước. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác tăng cường khả năng quan sát khi tham gia lưu thông.
Nâng cấp xe môtô của bạn bằng đèn pha LED Ultinon moto. Với nhiệt độ màu 6000 Kelvin, bóng đèn LED cho ánh sáng trắng rực rỡ đầy phong cách.
Ánh sáng đèn / tín hiệu xe rõ ràng, dễ nhận biết góp phần quan trọng đảm bảo an toàn giao thông. Đây cũng là mục tiêu chính trong danh mục đèn chiếu sáng ô tô của Philips. Với chùm sáng mạnh, ánh sáng trắng rực rỡ, nhiệt độ màu lên tới 6000 Kelvin, bóng đèn pha này giúp những người lái xe khác quan sát hướng di chuyển xe của bạn tốt hơn, phòng tránh được các tai nạn giao thông nguy hiểm.
Đánh giá
Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.