Những người lái xe khác dễ dàng phát hiện tín hiệu xe bạn

Ánh sáng đèn / tín hiệu xe rõ ràng, dễ nhận biết góp phần quan trọng đảm bảo an toàn giao thông. Đây cũng là mục tiêu chính trong danh mục đèn chiếu sáng ô tô của Philips. Với chùm sáng mạnh, ánh sáng trắng rực rỡ, nhiệt độ màu lên tới 6000 Kelvin, bóng đèn pha này giúp những người lái xe khác quan sát hướng di chuyển xe của bạn tốt hơn, phòng tránh được các tai nạn giao thông nguy hiểm.