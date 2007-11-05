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        Khung ảnh kỹ thuật số PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Mỗi bức ảnh là một câu chuyện

        Màn hình lớn hơn, xem thoải mái hơn! Hiển thị những bức ảnh kỹ thuật số của bạn với chất lượng điểm ảnh cao và màu sắc hoàn hảo bằng Philips PhotoFrame 10FF2CMW - hiện đã có hai khung ảnh thiết kế để tạo nên sự mới lạ hoặc thay đổi theo mùa.

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        Mỗi bức ảnh là một câu chuyện

        • Màn hình LCD 25,9 cm/10,2"

        • Khung xem 23,9 cm (9,4")

        Hình ảnh hiển thị sắc nét, chi tiết đẹp, mật độ điểm ảnh cao

        Màn hình có mật độ điểm ảnh cao, chất lượng tốt nhất hiển thị các ảnh chụp của bạn với màu sắc sinh động, chi tiết như thực, đẹp như tranh vẽ.

        Hình ảnh đẹp tuyệt vời, chi tiết sắc nét và màu sắc kỹ thuật số hoàn hảo

        Màn hình màu nổi bật các ảnh chụp của bạn với chi tiết rõ nét, màu sắc sống động, hoàn chỉnh, phong cách chuyên nghiệp.

        Thỏa thích cắt dán để hiển thị nhiều ảnh chỉ trong một khung hình

        Hiệu ứng trình chiếu này hiển thị ảnh ở dạng cắt dán, tự động kết hợp nhiều bức ảnh lại với nhau theo cách ngẫu nhiên, giúp loại bỏ các đường viền ảnh không thích hợp trên các bức ảnh có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ màn hình.

        Thông số kỹ thuật

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