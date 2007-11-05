Mỗi bức ảnh là một câu chuyện

Màn hình lớn hơn, xem thoải mái hơn! Hiển thị những bức ảnh kỹ thuật số của bạn với chất lượng điểm ảnh cao và màu sắc hoàn hảo bằng Philips PhotoFrame 10FF2CMW - hiện đã có hai khung ảnh thiết kế để tạo nên sự mới lạ hoặc thay đổi theo mùa.