Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

An ninh thông minh

Hộp an toàn (42)

1–12 trên 42 kết quả
Sắp xếp:

Hộp an toàn

  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Két sắt thông minh

SBX701B4G0/97
  • Mở khóa không cần chìa khóa
  • Tay cầm tự do
  • Hệ thống dự phòng
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series

Philips 2000 Series
Két sắt thông minh

SBX202C7D0/97
  • Núm khóa cơ học dạng ống lồng
  • Mở khóa bằng vân tay
  • Xác thực hai yếu tố
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Két sắt thông minh

SBX501C5B0/97
  • Bàn phím kỹ thuật số tích hợp
  • Vật liệu chống cháy
  • Hệ thống điều khiển thông minh
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Két sắt thông minh

SBX501C4P0/97
  • Bàn phím kỹ thuật số tích hợp
  • Vật liệu chống cháy
  • Hệ thống điều khiển thông minh
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Két sắt thông minh

SBX101A1W0/97
  • Nhận dạng tĩnh mạch ngón tay
  • Tủ nguyên khối
  • Cấu trúc dạng ngăn kéo
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Két sắt thông minh

SBX501C4B0/97
  • Bàn phím kỹ thuật số tích hợp
  • Vật liệu chống cháy
  • Hệ thống điều khiển thông minh
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series
  • Philips 2000 Series

Philips 2000 Series
Két sắt thông minh

SBX202C6D0/97
  • Núm khóa cơ học dạng ống lồng
  • Mở khóa bằng vân tay
  • Xác thực hai yếu tố
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Két sắt thông minh

SBX702BCGX/97
  • Mở khóa không cần chìa khóa
  • Tay cầm bị vô hiệu hóa sau khi khóa
  • Hệ thống dự phòng
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Két sắt thông minh

SBX701B8G0/97
  • Mở khóa không cần chìa khóa
  • Tay cầm tự do
  • Hệ thống dự phòng
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Két sắt thông minh

SBX701B7S0/97
  • Mở khóa không cần chìa khóa
  • Tay cầm tự do
  • Hệ thống dự phòng
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Két sắt thông minh

SBX601C4L0/97
  • Mở khóa bằng vân tay
  • Tay cầm tự do
  • Xác thực kép
  • Cảnh báo bất thường
Xem sản phẩm
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series

Philips 6000 Series
Két sắt thông minh

SBX602C6DU/97
  • Mở khóa bằng vân tay
  • Núm khóa dạng ống lồng điện tử
  • Kết nối Wi-Fi
  • Xác thực hai yếu tố
Xem sản phẩm

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe