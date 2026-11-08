Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.
Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
An ninh thông minh
Tất cả các dòng
Khóa cửa
Philips 1000 seriesThiết bị giám sát cửa thông minh
Philips 7000 seriesKhóa thông minh nhận dạng khuôn mặt
Philips 7000 seriesKhóa cửa video thông minh
Philips 7000 seriesKhóa cửa thông minh nhận dạng khuôn mặt
Philips 1000 seriesKhóa cửa video thông minh
Philips 7000 seriesKhóa đẩy kéo
Mới
Philips 6000 SeriesKhóa thông minh kiểu tay gạt thân hẹp
Philips 7000 seriesKhóa cửa thông minh mở bằng tĩnh mạch lòng bàn tay
Philips 6000 seriesKhóa cửa tay gạt thông minh
Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào! Điều này nghĩa là gì?