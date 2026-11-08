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An ninh thông minh

Khóa cửa (68)

1–12 trên 68 kết quả
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Khóa cửa

  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
Thiết bị giám sát cửa thông minh

DDA131FBW/97
  • Tầm nhìn ban đêm HD, góc rộng
  • Phát hiện cơ thể người PIR
  • Giám sát thông minh từ xa
  • Liên kết lẫn nhau với khóa thông minh
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Khóa thông minh nhận dạng khuôn mặt

DDL702NAFBW/97
  • Mở khóa bằng khuôn mặt 3D
  • Bật mở bằng cảm biến sóng siêu âm
  • Cảm biến vân tay ẩn
  • Kết nối Wi-Fi
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Khóa cửa video thông minh

DDL702IAFCW/97
  • Hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều
  • Phát hiện cơ thể người PIR
  • Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực
  • Giám sát từ xa thông minh
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Khóa cửa thông minh nhận dạng khuôn mặt

DDL709NCAGBW/00
DDL709-FVP-7HWS
  • Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa
  • Mở khóa nhận dạng khuôn mặt 3D
  • Màn hình IPS 4 inch
  • Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực
  • Với cụm then khóa 70mm
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  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
Khóa cửa video thông minh

DDL111AAGCW/00
  • Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa
  • Phát hiện chuyển động PIR
  • Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực
  • Khóa tự động
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Khóa đẩy kéo

DDL702SLAGBW/97
  • Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan
  • Chức năng khóa tự động
  • Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà
  • Kết nối Wi-Fi
  • Với cụm then khóa cửa 70mm
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Mới

  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series

Philips 6000 Series
Khóa thông minh kiểu tay gạt thân hẹp

DDL615LIPKB/00
  • Hoạt động với Ứng dụng Home Access*
  • Mã PIN kiểm soát ra vào khi không nối mạng*
  • Xác minh kép
  • Mở khóa bằng vân tay trực quan
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Khóa cửa video thông minh

DDL702IAFBW/97
  • Hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều
  • Phát hiện cơ thể người PIR
  • Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực
  • Giám sát từ xa thông minh
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Khóa cửa thông minh mở bằng tĩnh mạch lòng bàn tay

DDL702FACBW/97
  • Nhận dạng bằng tĩnh mạch trên lòng bàn tay
  • Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa
  • Phát hiện chuyển động bằng radar
  • Màn hình LCD 4 inch
  • Với cụm then khóa cửa 70mm
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  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
Khóa cửa tay gạt thông minh

DDL609LKLB0/00
  • Lấy dấu vân tay trực quan
  • Tắt tiếng bằng phím “0”
  • Cảnh báo pin yếu
  • Với cụm then khóa cửa 60mm
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  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
Khóa cửa video thông minh

DDL111BAGBW/00
  • Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa
  • Màn hình IPS 4 inch
  • Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực
  • Khóa tự động
  • Với cụm then khóa cửa 70mm
Xem sản phẩm
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
Khóa đẩy kéo

DDL702SLAFCW/97
  • Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan
  • Chức năng khóa tự động
  • Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà
  • Kết nối Wi-Fi
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