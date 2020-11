Sau khi lắp đặt bóng đèn LED, một số xe chuyển sang chế độ limp mode (tự bảo vệ). Đèn LED có giá trị điện trở khác với bóng đèn sợi đốt, vì vậy máy tính của xe đang dò tìm giá trị điện trở của bóng đèn sợi đốt. Do đó, xe chuyển sang chế độ limp mode sau khi lắp đặt đèn LED nhằm thông báo cho người lái rằng có gì đó không ổn. May mắn là điều này hiếm khi xảy ra và vấn đề này có thể giải quyết được. Trước tiên, hãy xác nhận rằng chế độ limp mode xảy ra do đèn LED bằng cách thay lại bóng đèn sợi đốt. Nếu xe hoạt động bình thường thì nhiều khả năng là chế độ limp mode xảy ra do bóng đèn LED. Điều này nghĩa là bạn cần lắp một điện trở tải - bộ chuyển đổi CANbus.