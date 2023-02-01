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- Đầu hút tiêu chuẩn
HX3042/00
Dòng nước phun mạnh
Sử dụng vòi tiêu chuẩn để làm sạch thường xuyên. Vòi sử dụng một dòng nước duy nhất để loại bỏ các mảnh vụn và làm sạch hoàn toàn giữa các kẽ răng của bạn.Xem tất cả lợi ích
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Sử dụng vòi tiêu chuẩn để làm sạch thường xuyên. Vòi sử dụng một dòng nước duy nhất để loại bỏ các mảnh vụn và làm sạch hoàn toàn giữa các kẽ răng của bạn.
Đầu vòi có góc cạnh mỏng và đầu dẫn hướng giúp việc tìm vị trí chính xác trở nên dễ dàng. Đặt đầu vòi ngay phía trên đường viền nướu, ấn nhẹ để đầu vòi tiếp xúc với viền nướu và răng, sau đó trượt từ răng này sang răng khác.
Khả năng tương thích
Dễ sử dụng
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