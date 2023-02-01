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  • Dòng nước phun mạnh Dòng nước phun mạnh Dòng nước phun mạnh

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle Đầu xịt dành cho máy xịt nước làm sạch răng miệng

    HX3042/00

    Dòng nước phun mạnh

    Sử dụng vòi tiêu chuẩn để làm sạch thường xuyên. Vòi sử dụng một dòng nước duy nhất để loại bỏ các mảnh vụn và làm sạch hoàn toàn giữa các kẽ răng của bạn.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 759.000 đ

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle Đầu xịt dành cho máy xịt nước làm sạch răng miệng

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    Dòng nước phun mạnh

    Để làm sạch thường xuyên

    • 2 đầu xịt
    Đầu vòi tiêu chuẩn F1 để làm sạch thường xuyên

    Đầu vòi tiêu chuẩn F1 để làm sạch thường xuyên

    Sử dụng vòi tiêu chuẩn để làm sạch thường xuyên. Vòi sử dụng một dòng nước duy nhất để loại bỏ các mảnh vụn và làm sạch hoàn toàn giữa các kẽ răng của bạn.

    Đầu dẫn hướng đảm bảo đặt vị trí chính xác

    Đầu dẫn hướng đảm bảo đặt vị trí chính xác

    Đầu vòi có góc cạnh mỏng và đầu dẫn hướng giúp việc tìm vị trí chính xác trở nên dễ dàng. Đặt đầu vòi ngay phía trên đường viền nướu, ấn nhẹ để đầu vòi tiếp xúc với viền nướu và răng, sau đó trượt từ răng này sang răng khác.

    Thông số kỹ thuật

    • Khả năng tương thích

      Tương thích với
      mọi Máy xịt rửa kẽ răng Philips Sonicare

    • Dễ sử dụng

      Phụ tùng đầu xịt
      Dễ dàng tháo lắp
      Thay đầu xịt
      • 6 tháng một lần
      • để vệ sinh răng miệng hiệu quả

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu xịt tiêu chuẩn F1
      2

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Đầu hút tiêu chuẩn
    Badge-D2C

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