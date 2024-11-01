75BDL4003H/02
Hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng
Luôn dễ nhìn cả ngày lẫn đêm với các màn hình độ sáng cao Philips H-Line. Độ sắc nét và độ tương phản ấn tượng làm cho đây là giải pháp hoàn hảo để trình chiếu nội dung thu hút trong các cửa sổ hoặc khu vực sáng. Phù hợp cho sân bay, trung tâm mua sắm và nhiều địa điểm khác.
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bạn được quyền kiểm soát hoàn toàn nội dung hiển thị bằng CMND & Create. Giao diện kéo-thả giúp việc đăng tải nội dung của riêng bạn như bảng tin đặc biệt hàng ngày hoặc thông tin thương hiệu trở nên đơn giản hơn. Với các mẫu được tải sẵn và tiện ích tích hợp, bạn sẽ có thể tạo và chạy hình ảnh, dòng chữ và video nhanh chóng và tiện lợi.
Tích hợp trực tiếp một mô-đun CRD50 có hỗ trợ Android hoặc một PC đầy đủ tính năng vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Khe cắm OPS chứa tất cả các kết nối bạn cần để chạy giải pháp khe cắm, bao gồm nguồn điện.
Quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi khắt khe, FailOver là công nghệ mang tính cách mạng tự động phát nội dung sao lưu trên màn hình trong trường hợp không mong muốn trình phát phương tiện bị lỗi. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối FailOver là bạn đã sẵn sàng để bảo vệ nội dung ngay lập tức.
Nhúng Hệ thống trên chip (SoC) của Android vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Mô-đun CRD50 tùy chọn là thiết bị OPS mang đến sức mạnh xử lý của Android mà không cần dây cáp. Chỉ cần trượt vào khe cắm OPS, nơi chứa tất cả các kết nối cần thiết để chạy mô-đun (bao gồm cả nguồn điện).
Quản lý nhiệt nâng cao, màn hình tinh thể lỏng Hight Tni và cảm biến nhiệt tích hợp để chịu được nhiệt độ môi trường cao. Độ sáng màn hình lên tới 2500 cd/m² cho điều kiện ánh sáng môi trường mạnh. Bộ lọc phân cực của màn hình tương thích với kính râm phân cực, giúp cải thiện khả năng nhìn thấy nội dung.
Màn hình kỹ thuật số quảng cáo ngoài trời với độ sáng cao thu hút sự chú ý trong mọi điều kiện ánh sáng, nâng cao khả năng nhận diện cửa hàng và thu hút khách hàng. Độ sáng ấn tượng lên tới 3000 cd/m² đảm bảo hình ảnh rõ nét và chất lượng vượt trội, ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Công suất
Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
Kích thước
Điều kiện vận hành
Ứng dụng đa phương tiện
Phụ kiện
Những thông tin khác
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