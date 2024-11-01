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  • Hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng Hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng Hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng

    Signage Solutions Màn hình H-Line

    75BDL4003H/02

    Hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng

    Luôn dễ nhìn cả ngày lẫn đêm với các màn hình độ sáng cao Philips H-Line. Độ sắc nét và độ tương phản ấn tượng làm cho đây là giải pháp hoàn hảo để trình chiếu nội dung thu hút trong các cửa sổ hoặc khu vực sáng. Phù hợp cho sân bay, trung tâm mua sắm và nhiều địa điểm khác.

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Signage Solutions Màn hình H-Line

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    Hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng

    Màn hình sáng cao hoạt động 24/7

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Phát triển và khởi chạy nội dung của riêng bạn

    CMND & Create. Phát triển và khởi chạy nội dung của riêng bạn

    Bạn được quyền kiểm soát hoàn toàn nội dung hiển thị bằng CMND & Create. Giao diện kéo-thả giúp việc đăng tải nội dung của riêng bạn như bảng tin đặc biệt hàng ngày hoặc thông tin thương hiệu trở nên đơn giản hơn. Với các mẫu được tải sẵn và tiện ích tích hợp, bạn sẽ có thể tạo và chạy hình ảnh, dòng chữ và video nhanh chóng và tiện lợi.

    Khe cắm OPS cho phép kết nối máy tính mà không cần dùng dây cáp

    Khe cắm OPS cho phép kết nối máy tính mà không cần dùng dây cáp

    Tích hợp trực tiếp một mô-đun CRD50 có hỗ trợ Android hoặc một PC đầy đủ tính năng vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Khe cắm OPS chứa tất cả các kết nối bạn cần để chạy giải pháp khe cắm, bao gồm nguồn điện.

    FailOver. Đảm bảo màn hình không bao giờ bị trống

    Quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi khắt khe, FailOver là công nghệ mang tính cách mạng tự động phát nội dung sao lưu trên màn hình trong trường hợp không mong muốn trình phát phương tiện bị lỗi. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối FailOver là bạn đã sẵn sàng để bảo vệ nội dung ngay lập tức.

    Bổ sung thêm sức mạnh xử lý của Android với mô-đun CRD50 tùy chọn

    Nhúng Hệ thống trên chip (SoC) của Android vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Mô-đun CRD50 tùy chọn là thiết bị OPS mang đến sức mạnh xử lý của Android mà không cần dây cáp. Chỉ cần trượt vào khe cắm OPS, nơi chứa tất cả các kết nối cần thiết để chạy mô-đun (bao gồm cả nguồn điện).

    Thiết kế dùng cho điều kiện khắc nghiệt

    Quản lý nhiệt nâng cao, màn hình tinh thể lỏng Hight Tni và cảm biến nhiệt tích hợp để chịu được nhiệt độ môi trường cao. Độ sáng màn hình lên tới 2500 cd/m² cho điều kiện ánh sáng môi trường mạnh. Bộ lọc phân cực của màn hình tương thích với kính râm phân cực, giúp cải thiện khả năng nhìn thấy nội dung.

    Biển quảng cáo ngoài trời với độ sáng cực cao

    Màn hình kỹ thuật số quảng cáo ngoài trời với độ sáng cao thu hút sự chú ý trong mọi điều kiện ánh sáng, nâng cao khả năng nhận diện cửa hàng và thu hút khách hàng. Độ sáng ấn tượng lên tới 3000 cd/m² đảm bảo hình ảnh rõ nét và chất lượng vượt trội, ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      189.3  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      74.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,429 x 0,429 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Độ sáng
      3000  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Quét tích cực
      • Nâng cao độ tương phản động
      Công nghệ bảng
      IPS

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu vào video
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (kỹ thuật số + analog) 1x
      • HDMI 2,0 (3)
      Đầu vào âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Các kết nối khác
      • OPS
      • USB 2.0 (2)
      Đầu ra video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (1)
      Điều khiển ngoài
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      • RJ45
      • Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (24/7)
      • Dọc (24/7)
      Chức năng tiết kiệm màn hình
      Dịch chuyển điểm ảnh, độ sáng thấp
      Điều khiển bàn phím
      • Ẩn
      • Có thể khóa
      Tín hiệu điều khiển từ xa
      Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Dễ lắp đặt
      • Tay cầm
      • Bộ phận lắp thông minh
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 loa 10W RMS

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      510  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      790
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5W

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Định dạng video
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1688,2  mm
      Khối lượng sản phẩm
      54,1  kg
      Chiều cao cả bộ
      966,6  mm
      Chiều sâu cả bộ
      111,1  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      66,46  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      38.06  inch
      Gắn tường
      M8, 600 x 400 mm
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      4.37  inch
      Độ rộng đường viền
      Viền 18,8 mm đồng đều
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      119,27  lb
      Chiều rộng của Bộ phận lắp thông minh
      180  mm
      Chiều cao của Bộ phận lắp thông minh
      300  mm

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20 ~ 80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Cảnh báo
      Không vận hành trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp bảo vệ bổ sung.

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Bộ Sắp xếp Cạnh
      • Logo Philips (x1)
      • Cáp kết nối ngang hàng RS232
      • Kẹp dây (3)
      • 1 Nắp công tắc AC & Vít
      • Vỏ USB và vít
      • Cáp nguồn AC
      • Cáp HDMI
      • Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1)
      • Bộ khung mở
      • Hướng dẫn khởi động nhanh (x1)
      • Điều khiển từ xa & pin AAA
      • Cáp RS232

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Ả Rập
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Với các lắp đặt có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, khuyến nghị tham khảo Hướng dẫn sử dụng và tờ cảnh báo.
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