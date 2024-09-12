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    Signage Solutions Màn hình Q-Line

    65BDL3650Q/75

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nổi bật giữa đám đông

    Cung cấp thông tin và thu hút khách hàng với màn hình kỹ thuật số Philips Q-Line 4K Ultra HD. Giải pháp biển hiệu chạy Android đáng tin cậy, dễ cài đặt, tích hợp hỗ trợ Wave để quản lý từ xa, giúp bạn toàn quyền kiểm soát hiển thị, mọi lúc, mọi nơi.

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    Signage Solutions Màn hình Q-Line

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    Nổi bật giữa đám đông

    Màn hình 18/7 đa năng và dễ thiết lập

    • 65"
    • Đèn nền LED trực tiếp
    • Ultra HD

    Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây

    Kết nối và điều khiển nội dung của bạn qua điện toán đám mây bằng trình duyệt HTML5 được tích hợp. Bằng cách sử dụng trình duyệt trên nền tảng Chromium, bạn có thể thiết kế nội dung của bạn trực tuyến và kết nối một màn hình duy nhất hoặc toàn mạng lưới. Hiển thị nội dung ở cả hai chế độ ngang và dọc với độ phân giải HD đầy đủ. Chỉ cần kết nối màn hình với Internet bằng WiFi hoặc bằng cáp RJ45 và thưởng thức danh sách phát do chính bạn tạo.

    FailOver. Đảm bảo màn hình không bao giờ bị trống

    Quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi khắt khe, FailOver là công nghệ mang tính cách mạng tự động phát nội dung sao lưu trên màn hình trong trường hợp không mong muốn xảy ra lỗi nguồn đầu vào hoặc ứng dụng. Chỉ cần chọn kết nối đầu vào chính và kết nối FailOver là bạn đã sẵn sàng để bảo vệ nội dung ngay lập tức.

    Dễ dàng lên lịch phát nội dung từ USB hoặc bộ nhớ trong

    Dễ dàng lên lịch phát nội dung từ USB hoặc từ bộ nhớ trong. Màn hình chuyên dụng của Philips sẽ khởi động từ chế độ chờ để phát nội dung bạn muốn, sau đó trở lại chế độ chờ khi phát lại xong.

    Interact tùy chọn để chia sẻ màn hình qua mạng không dây

    Chia sẻ màn hình qua mạng không dây bằng mạng Wi-Fi hiện có của bạn để kết nối thiết bị ngay lập tức và an toàn hoặc sử dụng thiết bị HDMI Interact tùy chọn của chúng tôi để truyền trực tiếp lên màn hình mà không cần kết nối vào mạng an toàn.

    Bộ xử lý SoC Android. Ứng dụng gốc và ứng dụng web

    Được hỗ trợ bởi nền tảng SoC Android 10 của chúng tôi, những màn hình chuyên nghiệp này của Philips được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc và bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Linh hoạt và an toàn, đảm bảo thông số kỹ thuật của màn hình luôn cập nhật trong thời gian dài hơn.

    Sử dụng nền tảng Wave tiên tiến

    Mở khóa sức mạnh, tính linh hoạt và trí thông minh bên trong màn hình Philips Q-Line của bạn từ xa bằng Wave. Nền tảng đám mây tiến hóa này giúp bạn kiểm soát hoàn toàn, với quá trình cài đặt và thiết lập đơn giản, giám sát và điều khiển màn hình, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch trình nguồn. Tiết kiệm thời gian, năng lượng và tác động đến môi trường.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      163.9  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      64.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,372 x 0,372 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Độ sáng
      400  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      Công nghệ bảng
      ADS
      Hệ điều hành
      Android 10
      Khói mù
      2%

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      3.5mm jack
      Đầu vào video
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Đầu vào âm thanh
      3.5 mm jack
      Các kết nối khác
      • micro SD
      • OPS
      Điều khiển ngoài
      • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      • RJ45

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Landscape (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 3 x 3
      Điều khiển bàn phím
      • Hidden
      • Lockable
      Tín hiệu điều khiển từ xa
      Lockable
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Dễ lắp đặt
      Bộ phận lắp thông minh
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • RJ45

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 x 10W RMS

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      153  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      310 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5W
      Tính năng tiết kiệm điện
      Smart Power
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56,60,72 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Định dạng video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1462,3  mm
      Khối lượng sản phẩm
      28,5  kg
      Chiều cao cả bộ
      837,3  mm
      Chiều sâu cả bộ
      68,9 mm (giá treo tường) / 89,9 mm (tay cầm)  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      57,57  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      32.96  inch
      Gắn tường
      400 mm x 400 mm, M8
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inch
      Độ rộng đường viền
      14,9 mm (Kể cả khung viền)
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      62,83  lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 ~ 80% RH (Không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 ~ 95% RH (Không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Trình phát tích hợp

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Bộ nhớ
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
      • RS232 daisy-chain cable
      • Philips logo (x1)
      • AC Power Cord
      • AC Switch Cover
      • Cable clip (x2)
      • HDMI cable (1.8 m) (x1)
      • Quick start guide
      • Remote control & AAA batteries
      • RS232 cable
      • USB Cover (x1)

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • CB
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

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